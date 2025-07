Ana Peleteiro sana su dolor en la peor derrota de su vida

Ana Peleteiro está afrontando uno de los peores momentos de su vida tras anunciar la pérdida del bebé que se gestaba en su interior. La atleta gallega publicaba un comunicado en las redes sociales para trasladar la fatídica noticia.

“Chicos, lo siento mucho, pero a pesar de llevar un crecimiento normal, no tenemos latido. Las palabras que jamás quieres escuchar y menos aún cuando parecía que todo iba bien después de escucharle el latido en la semana siete. Hemos tenido que pasar por uno de los momentos más agridulces de nuestra vida, pero lo afrontamos fuertes y más unidos que nunca”, escribía la deportista, que ya diciembre de 2022 dio a luz a Lúa, su primera hija con el atleta francés Benjamín Compaoré.

Unos días después, la medallista olímpica ha mostrado cómo está llevando el proceso de duelo, respondiendo a las críticas recibidas por su actitud. “Sanar no significa olvidar. Significa recordar sin que duela. Muchas veces, cuando atravesamos una pérdida, sentimos que para seguir adelante debemos soltar por completo. Que sanar es borrar, cerrar, dejar atrás. Pero la verdad es que el amor que sentimos por lo que se fue no desaparece; simplemente cambia de forma”, ha comenzado diciendo junto a un emotivo vídeo.

“Sanar no es negar lo vivido, ni silenciar el dolor. Es permitirnos sentirlo con honestidad y, con el tiempo, dejar que se suavice. Que se vuelva parte de nosotras,sin apretarnos el pecho cada vez que lo recordamos. Sanar es cuando un recuerdo que antes dolía como una herida abierta, un día simplemente te hace sonreír con ternura. Cuando puedes hablar de los perdido sin quebrarte. Cuando el silencio ya no pesa tanto. Cuando recuerdas, y en lugar de llorar, agradeces”, ha reflexionado.

La atleta ha recalcado su derecho a seguir adelante con su vida. “No hay traición en seguir adelante. No hay olvido en volver a sonreír. Honras lo que fue, no aferrándote al sufrimiento, sino permitiéndote vivir con todo lo que esa experiencia dejó en ti: su huella, su enseñanza, su amor. Porque sanar no es olvidar, simplemente es hacer las paces con la memoria y seguir adelante”, ha zanjado.