Ana Rosa Quintana reaparece optimista

Ana Rosa Quintana ha reaparecido en las redes sociales después de haber estado un tiempo sin compartir nada, y de paso ha aprovechado para contar que se encuentra bien y que ya está en la recta final de su tratamiento contra el cáncer.

La presentadora ha escrito el siguiente mensaje: "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio", ha añadido, dejando claro que está en un buen momento y que ya queda menos para su regreso a la televisión. Lo cierto es que, pese a estar alejada de los focos, no está de brazos cruzados porque recuperarse se ha convertido en su tarea más importante.

La periodista, que ahora no acude al plató de El programa de AR, ha contado en qué consiste su día a día: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos", sostiene.

La foto elegida es una en la que aparece en un sillón en su casa junto a una ventana, con unas grandes gafas de pasta de color rojo y un libro entre sus manos, en concreto Un caballero en Moscú, de Amor Towles. Aunque no haya hecho ninguna referencia a la lectura en la que está inmersa, dando una pista sobre sus gustos literarios muchos seguidores ya se habrán interesado por este título.

En esta publicación ha recibido numerosos comentarios, uno de ellos muy especial, el de su compañero y amigo Joaquín Prat, quien está deseando que esté de vuelta en el plató para trabajar codo con codo con ella. "Feliz de verte tan bien", le ha dicho. Alessandro Lequio, por su parte, le ha comentado: "Clase y estilo en un mundo de horteras".