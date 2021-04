Ana Rosa Quintana se vacuna en directo contra el coronavirus

Ana Rosa Quintana se ha vacunado en directo contra el coronavirus. Al tener 65 años, a la presentadora le ha tocado la vacuna de AstraZeneca, que tanta polémica está causando. Sin embargo, Ana Rosa la recibió tranquila e hizo un alegato a favor de que "cualquier vacuna es buena".

Minutos antes de las 11 de la mañana, Quintana llegaba al estadio Wanda Metropolitano para vacunarse. La conductora de El programa de AR lucía una bufanda del Atlético de Madrid, equipo que juega en ese estadio de manera habitual y el club de sus amores. Allí ha sido informada de todos los protocolos antes de inocularse, tal y como explicaba un par de horas ates en el plató de su programa. "Yo no tengo ningún miedo, me parece que soy una afortunada por estar en esta edad, entre 60 y 70, que nos podemos vacunar", era el primer mensaje rotundo que ofreció la periodista.

Tal y como otros rostros conocidos han hecho con anterioridad, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad antes de ser vacunada: "Es más fácil que te caiga un rayo a tener un trombo. Vivir tiene riesgo, pero es que esto es necesario. Cada uno que nos vacunamos, salvamos vidas". Unas palabras tras las que accedía a la zona habilitada para que el personal sanitario cumpliera con su cometido.

"¿Ya? Si no me he enterado", exclamó Ana Rosa, captada por las cámaras de su programa mientras se le administraba la primera dosis. Después mostró con orgullo a cámara el certificado de que ya ha empezado su inmunización contra el covid-19.