Ana Rosa justifica un viaje por el que la critican en las redes

Ana Rosa Quintana ha respondido en directo este lunes en su programa de Telecinco a las acusaciones que se han vertido sobre ella los últimos días en las redes sociales. La presentadora ha confirmado que viajó a Londres recientemente aunque, según sus palabras, cuando estaba "permitido" porque hasta diez días después no se decretó el estado de alarma en España. "Tengo que decir que, a quien está diciendo que aquí en este programa estábamos viajando... Sí, señor. Yo me fui a Londres a buscar a mi hijo, que estaba en un colegio, para traérmelo a España porque ya sabía lo que iba a pasar", ha explicado contundente Ana Rosa.

Eduardo Inda, colaborador de su espacio y presente en ese momento, le recordó que no tenía que dar ningún tipo de explicación, mientras que Esther Palomera le intentó echar un capote afirmando que ninguno "éramos conscientes de lo que estaba pasando". Al respecto Quintana ha saltado precisamente asegurando que el propósito de su viaje es que "unos éramos más conscientes que otros", unas palabras tras las que explicó por qué los ciudadanos, ella incluida, actuaron como actuaron: "A mí que aquí las personas particulares entonen el mea culpa no tiene ningún sentido, porque un particular tiene la información que le dan los expertos. El problema es que los expertos sí tenían la información porque hablaban con la OMS y sabían lo que estaba pasando en China e Italia. Nosotros no somos expertos ni políticos, faltaba información. Aquí el día 26 de febrero ya se hablaba de mascarillas, y no se compraron. Es normal que cualquier persona de a pie no actúe bien porque los expertos que tienen la información no la han transmitido", ha expresado la periodista en El programa de Ana Rosa sobre la actuación del Gobierno en cuanto a la pandemia. "No se cerró el espacio aéreo en su momento, no se hicieron las compras necesarias... Esto no quiere decir que haya intencionalidad, por supuesto, pero sucedió así", concluyó.