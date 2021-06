El 22 de junio de 1981 salía al mercado el primer sencillo de un grupo llamado Mecano, titulado Hoy no me puedo levantar. 40 años después, la vocalista del mítico trío, Ana Torroja, ha confesado en una entrevista en el programa El Hormiguero 3.0 que personalmente llevó bastante mal la fama y la explosión de éxito que se le vino encima con tan sólo 20 años.

"Casi casi me convertí en agorafóbica, me daba miedo salir a la calle. Aunque no lo parezca soy una persona muy tímida. Y aunque la timidez se va trabajando, sigo siéndolo. Sobre todo cuando era Ana 'X', ha contado. "No me gustaba que la gente quisiera saber tanto de mí, que todo el mundo estuviera pendiente de lo que yo hacía. Perdí mi intimidad y casi me perdí a mí misma. Por eso me fui a vivir fuera, a Nueva York, para volver a recuperarme, para poder salir a la calle como una persona anónima. Porque hasta entonces no podía".

De la noche a la mañana, Ana Torroja se convirtió en un icono de la música pop de los 80 y 90. Ahora, a sus 61 años, recuerda cómo fue formar la banda junto a su entonces pareja, José María Cano, al que luego se les unió su hermano Nacho. "Lo vivía mal. Era difícil para mí. Me encerraba en casa. Perdí amigos. Me resultó incómodo ese momento, no lo supe administrar bien. Fue muy rápido y cuando explotó fue muy potente", ha contado. "Había que hacer un disco tras otro. Un disco no podía ser peor que el anterior y no había descanso. No había momentos para uno mismo. Mecano era mucho más grande que Ana, Nacho y José".

Mecano se disolvió en 1992, pero sus canciones siguen sonando hoy en día, no han pasado de moda. Muchas de ellas fueron la banda sonora en la vida de millones de adolescentes, convertidos hoy en cuarentones. Hoy no me puedo levantar, por su parte, se convirtió casi en un himno. "Creo que esta canción se merece un día internacional", ha bromeado Torroja con Pablo Motos. "El tema dio muchas vueltas por las casas de discos y al final nos escucharon. Alguien dijo que yo tenía que ser la cantante porque cantaba Jose. Hoy no me puedo levantar era la carta de presentación..."

Ana Torroja continuó su carrera en solitario en 1997 cosechando algunos éxitos, como A contratiempo, Veinte mariposas, No me canso y los duetos Corazones (con Miguel Bosé) y Duele el amor (con Aleks Syntek). Pero nada comparado al boom de Mecano, difícil de igualar. La cantante presenta ahora su nuevo tema y videoclip, titulado Hora y cuarto, que se estrena este viernes y en el que ha contado con la colaboración de Alaska, con la que desmiente que nunca haya tenido ninguna rivalidad. "Era una rivalidad impuesta. No estaba bien visto que un grupo que venía del underground y otro del que decían que éramos niños bien se llevaran bien. Y como muchas veces hemos contado Alaska y yo, eran los chicos los que no se llevaban tan bien y nosotras nos teníamos que ver en el cuarto de baño o detrás de una puerta a escondidas, como los amantes", ha relatado la artista. "Nos admiramos, nos queremos y tenemos muchas en común, más de las que la gente pueda imaginar".

La canción Hora y cuarto es un adelanto del que será su nuevo álbum, que saldrá a la venta el proximo 2 de julio. Torroja habló, además, del Tour Volver, la gira que tiene previsto realizar este verano y que tuvo que aplazar hace un año por la pandemia de covid-19.