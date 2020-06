Angelina Jolie preocupa por su extrema delgadez

Angelina Jolie está preocupando a sus familiares y amigos cercanos debido a la anorexia que padece. La actriz, que a lo largo de su vida se ha tenido que enfrentar a un cáncer, a una doble mastectomía y a un mediático e interminable divorcio, se niega a comer debido al estrés y a la ansiedad que está sufriendo durante los últimos meses, según se han hecho eco ya varios medios estadounidenses. Hasta tal punto es grave su situación, que sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox) están muy alarmados por la conducta alimenticia que lleva su madre, e incluso su ex marido, Brad Pitt, habría hablado con ella para que recapacitara por el bien de los niños y de su propia salud.

La revista sensacionalista NW ha revelado que la protagonista de Maléfica habría pasado 34 días sin comer y los médicos llegarona decirle un día: "Come o morirás". Años atrás, Pitt y su hermano James Haven eran los encargados de cuidar de la salud de Jolie e insistirle en la importancia de estar bien alimentada, pues Jolie sufre anorexia desde hace tiempo.

"No reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante. Estaba herida (...) Además de todo esto tuve algunos problemas de salud", ha contado la propia Angelina sobre su divorcio en su última entrevista. En todo momento, eso sí, su gran prioridad ha sido el bienestar de sus hijos: "Eso sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre, porque una vez que te conviertes en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo", ha explicado la actriz. "Además de todo esto tuve algunos problemas de salud. Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría".

Ahora, con sus hijos más mayores, son ellos al parecer quienes temen por el estado de su progenitora. "Los niños están creciendo y ya saben cuándo come Angelina, y cuándo se salta una comida. No se les pasa el hecho de que hay algunas señales de que no está cuidando de sí misma", manifestó una fuente cercana a la familia Jolie a NW el año pasado, cuando su peso también dio qué hablar. "Iba bien sola bien por un tiempo, pero últimamente retrocedió y volvió a comer como un pájaro, lo que preocupa mucho a los niños".