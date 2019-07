Este año no habrá desfile de Victoria's Secret

Era uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda. El desfile de Victoria’s Secret se había convertido en una cita ineludible para los amantes del sector y en la pasarela en la que todas las modelos querían desfilar. El pasado mayo la firma anunció que este año no emitiría el desfile por televisión, algo que en los últimos veinticinco años había hecho, convirtiéndolo en un gran espectáculo visual. Ahora se ha confirmado la noticia de que el motivo de la no emisión del desfile es que no se celebrará. La marca de lencería ha cancelado la edición de este año, algo que ha pillado por sorpresa a modelos y amantes de la moda. La encargada de anunciar el fin de esta era ha sido la modelo Shanina Shaik, uno de los ángeles de la firma, que ha lamentado mucho esta decisión.

Desde Victoria’s Secret todavía no han explicado los motivos de esta decisión. Probablemente entre ellos estén las pérdidas económicas que ha registrado en los últimos años y la bajada de audiencia. La prestigiosa firma cierra de esta forma una etapa de la que han formado parte modelos como Gisele Bündchen, Heidi Klum o Adriana Lima.