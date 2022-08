Los 50 años de Ben Affleck

Actor, director, productor y guionista, y no necesariamente en ese orden. Ben Affleck está de celebración y no solo por sus flamantes 50 años recién cumplidos este pasado lunes. A su reciente y sorpresivo matrimonio con Jennifer López el pasado 16 de julio, se le unen numerosos proyectos laborales.

De este modo, Affleck volverá a enfundarse en la piel de Batman en The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom, tras sus aclamados papeles como el murciélago de Gotham en Batman versus Superman y La Liga de la justicia. Al mismo tiempo, Ben también volverá a su faceta de productor, director y guionista junto a su compañero Matt Damon. Este nuevo proyecto, del que se desconoce aún su título, versará sobre el empresario Sonny Vaccaro y cómo consiguió el acuerdo de Nike con el deportista Michael Jordan, compromiso que desembocaría en las zapatillas más famosas de la historia, las Nike Air Jordan. Matt y Ben vuelven a reencontrarse 25 años después de ganar el Oscar a mejor guion por El indomable Will Hunting. Pero los planes profesionales de Ben Affleck no terminan ahí. Como productor también ha decidido embarcarse en un largometraje que abordará la vida del apóstol San Pablo, el cual estará interpretado por Hugh Jackman.

La vida personal de uno de los galanes de Hollywood también se encuentra en un momento espléndido. Prueba de ello, es el vuelo que el actor tomó junto a Jennifer López este pasado fin de semana a New York para celebrar juntos los 50 años de Affleck. De hecho, para preservar este estado de amor e ilusión, recientemente salía a la luz el acuerdo llegado por los recién casados de separarse de mutuo acuerdo de manera temporal. De esta forma, López y Affleck pueden echarse de menos, sin dejar de estar conectados mediante mensajería y Facetime, pero preservando viva la llama. El intérprete ha mostrado su actual felicidad en unas declaraciones a Los Ángeles Times, muy lejos de mostrar miedo o vértigo ante el medio siglo cumplido: “El hilo común que he encontrado entre las personas que conozco que han cumplido 50 años y son más felices es que han dejado de preocuparse tanto por lo que piensan los demás. Creo que ese es el regalo de esa edad”.