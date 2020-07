Antonia Dell'Atte queda desfigurada debido a un accidente

Antonia Dell'Atte ha sufrido un grave accidente con una sombrilla del que la propia italiana se ha hecho eco en sus redes sociales. Un percance que "podía haber sido fatal" y que obligará a la ex modelo a someterse a una reconstrucción de la mandíbula. "En ocasiones, el viento juega malas pasadas y puede convertir una sombrilla en todo un misil", tal y como lo ha definido Antonia quien, no obstante, afirma sentirse como "un monstruo" con la cara desfigurada. Con todo, no deja de agradecer que finalmente la trayectoria de la sombrilla se desviase evitando males mayores.

"Como puede cambiar tu vida de un día para otro... pero una mano desde arriba que me quiere desvió la sombrilla que vino como un misil por culpa de un tornado. Ha sido un milagro. No entro en detalles... tengo que reconstruirme toda la mandíbula inferior y muchas más cosas. Es que yo soy así, cuántas más veces caigo, más veces me levanto y más fuerte volveré", ha escrito junto a una fotografía en la que posa en el hospital. "Después de la tormenta siempre llega la calma", ha concluido en su post de Instagram, en el que incluye también un vídeo de antes del accidente en la playa y una imagen del arcángel San Miguel, quien ella sostiene ha sido el artífice de que la sombrilla se desviara y no le hiciese más daño.

Su hijo Clemente ha comentado la imagen diciendo "un año de mierda", en alusión a todas las desgracias que se están cebando con su familia últimamente, entre ellas y la peor, el fellecimiento de su hermano por parte de padre, Álex Lequio Obregón.