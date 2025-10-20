Antonio Banderas y Melanie Griffith, tensión por la boda de Stella del Carmen según la prensa estadounidense

La boda de Stella del Carmen Banderas celebrada este sábado no tuvo imágenes filtradas, como era el deseo especialmente de la familia materna de la novia. Un éxito del despliegue de seguridad en torno a la abadía en Sardón de Duero, Valladolid, donde se celebró el enlace y las fiestas que rodearon a la boda. Las futuras exclusivas han quedado a buen recaudo aunque la web de People ya ha filtrado una instantánea donde se ven a los novios paseando. El vestido nupcial de Stella era romántico, con evocación hippy.

El enlace de la hija del actor malagueño Antonio Banderas y de la actriz Melanie Griffith vino generando tensión en el seno de la familia desde meses atrás, en cuanto se avanzaba el desarrollo de la celebración y se supo que la boda se iba a celebrar en Valladolid y no en el entorno de Málaga.

La prensa estadounidense vino publicando, en cabeceras como National Enquirer, que Griffith se centró con demasiado celo en la boda, lo que género discusiones con su ex esposo, quien era partidario de dejar a los novios más libertad en sus decisiones ante un momento tan especial.

La organización nupcial de las madres de los novios

Antonio y Melanie Griffith con su hija, Stella del Carmen. / Efe

Stella del Carmen se ha casado con un amigo desde la infancia, el fotógrafo y empresario Alex Gruszynski en España. Sin embargo la organización de ambos, con la implicación de la madre de él, se vio desbordada por el interés de Melanie. "Se ha convertido en una gestora obsesiva, preocupada en todo lo que es medio ambiente", se señalaba al citado medio estadounidense. Para la actriz su hija seguía siendo "su pequeña", aunque tenga 29 años, frente a su padre, el malagueño Antonio Banderas, que ha sido más partidario de que estuviera su aire para lo que ha sido su celebración nupcial.

"Ella se consideraba la organizadora de la boda, pero su constante intervención ha tensado las relaciones de la familia", se ha citado sobre la relación entre Melanie y Antonio.

Un amor que hubiera cumplido 30 años

Justo en este año se han cumplido 30 años del rodaje de la película de Fernando Trueba Two Much, donde se conoció la estelar pareja. El matrimonio acabó en 2014 tras años de terapia de Melanie por su dependencia del alcohol. En 2023 Griffith se quitó el tatuaje con forma de corazón con el nombre de "Antonio". La relación entre ambos no era del todo amistosa como hubieran deseado y se puso a prueba con la boda. En la cena del jueves previa al enlace, donde coincidieron las familias sirvió de relajación de cara a la ceremonia del sábado. El cariño volcado hacia Stella ha podido amainar la crispación.

De todas formas Melanie no quiso tener contacto con los medios españoles en esta fiesta familiar. Antonio Banderas, por su parte, que estuvo acompañado en la ceremonia por su actual esposa, Nicole Kimpel, sí quiso compensar a los medios presentes saliendo al exterior de la abadía y brindar con los periodistas por la boda, en la puerta de acceso a la amplia (y blindada) finca. Un detalle que ha sido muy valorado.

Este miércoles se conocerá parte del álbum de la boda con la primera exclusiva de la celebración.