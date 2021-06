Antonio David Flores romperá su silencio y hablará por primera vez del documental de su ex, Rocío Carrasco. No obstante, ninguna cadena apuesta por emitir la versión de los hechos del ex guardia civil. Será un youtuber, CadenaJuanjoVlog, el que entreviste este domingo al ex colaborador de Sálvame, acusado por su ex mujer de presunta violencia de género y violencia vicaria (es decir, el tipo de violencia contra las mujeres en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas como instrumento para hacer daño a la madre o la ex pareja).

Juan José Menéndez, conocido como Juanjus, es el youtuber al frente de este canal, quien casualmente ha apoyado de forma incondicional a Antonio David desde el primer momento, dedicándole vídeos casi de forma monotemática desde que empezó a emitirse el documental de Rocío Carrasco el pasado marzo. La línea de este canal siempre ha sido bastante crítica con las feministas y ha puesto a caldo a Rocío Carrasco y a su gran defensora en Telecinco, Carlota Corredera, la presentadora del documental.

Menéndez ha asegurado que Antonio David hablará gratis, que no será una entrevista comprometida y que Antonio David contará todo lo que quiera contar. "Quiero que cuente lo que él quiera, no voy a incomodarlo", ha dicho en un directo en su canal. "Vamos a hablar con el abogado para ver qué cosas se pueden hablar y cuáles no, porque hay temas delicados que están en proceso y no queremos comprometerlo ni perjudicarlo".