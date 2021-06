Antonio David Flores ha respondido por primera vez a su ex, Rocío Carrasco, tras la emisión de su documental en Telecinco la pasada primavera: "No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer". El ex guardia civil fue entrevistado en directo durante casi tres horas en un canal de YouTube, sin recibir ninguna pregunta incómoda ni asistir ningún invitado contrario a su versión. "Conmigo han hecho terrorismo mediático. Un linchamiento con el que se me ha defenestrado ante todo un país. Pero han logrado el efecto contrario", ha comentado el colaborador televisivo, que durante más de dos décadas ganó dinero en platós y revistas del corazón hablando de la madre de sus hijos.

Visiblemente nervioso por la repercución de esta charla, en su conversación con los youtubers Javi Oliveira y JuanjoVlog fue especialmente crítico con La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, con Mediaset y con Telecinco. "¿Por qué no me despidieron si el documental se llevaba meses preparando? Han hecho un circo de una cuestión tan sensible como la violencia de género", ha señalado. "Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país", continuó. "Rocío y Fidel tenían denunciado a los directores de programas y colaboradores de esa productora. Han utilizado la Justicia como negocio porque han terminado retirando esas demandas. Han convertido el plató en una sede judicial con sus jueces y fiscales. No pueden saltarse los derechos de nadie a la torera por dinero. Se han traspasado todas las líneas". Es por ello que sostiene que "jamás" volvería a trabajar en Telecinco.

Con la voz entrecortada en algunos momentos, Flores ha relatado cómo ha vivido la emisión del documental, en el que se le ha cuestionado con pruebas médicas y judiciales aportadas por Rocío Carrasco, que ha intentado desacreditar. "Han utilizado documentos manipulados y sesgados. Nosotros los tenemos íntegros", ha afirmado. "Estos tres meses han sido muy duros, de los más difíciles de mi vida. He soportado un daño terrible a mi imagen y un daño atroz a mi familia, que es lo que más me duele..."

En ese preciso momento, uno de los youtubers ha recibido un mensaje de whatssap de la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, Rocío Flores, que han reproducido íntegramente. Durante tan sólo 12 segundos, la joven se ha vuelto a mantener firme del lado de su padre. "Decirte solamente que sé que para ti esto está siendo muy duro y solamente quería decirte que te quiero con todo mi corazón y que gracias por ser mi padre", ha dicho Rocío.

Antonio David Flores ha terminado su intervención entonando el mea culpa y reconociendo que "no soy un santo". "En todos estos años me he equivocado, ha habido veces en televisión que no he hecho las cosas bien", ha comentado sin referirse concretamente a su relación con Rocío Carrasco.