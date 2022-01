Antonio David y Marta Riesco ¿han roto, o juegan al despiste?

La relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco lleva mucho tiempo ocupando titulares y hace apenas unos días ambos confirmaban que estaban viviendo una historia de amor. Sin embargo, parece que su romance ha duro poco porque tal y como ha desvelado el periodista Diego Arrabal en su canal de YouTube han roto su noviazgo.

🔴EXCLUSIVA🔴 Nuevo vídeo en mi canal. ANTONIO DAVID Y MARTA RIESCO HAN ROTO 👇👇👇👇👇https://t.co/63d0G2RppG pic.twitter.com/MxlxBRUC88 — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) January 25, 2022

Su discurso, no obstante, no termina ahí, pues ha valorado además el comportamiento de ambos protagonistas, asegurando que a Antonio David "se le ha ido de las manos su vida" y que junto a Riesco lo que han hecho es "comportarse como niños".

El motivo apunta a una reciente declaración del ex guardia civil sobre Olga Moreno, de la que se ha separado, pero no piensan –todavía al menos– en firmar ningún acuerdo de divorcio. Esta postura no ha gustado nada a Riesco, quien no invitó a Antonio David a quedarse en su casa la última vez que éste estuvo en Madrid.

Según Marisa Martín Blázquez, el todavía matrimonio "va a seguir siendo pareja legalmente y ninguno de los dos está ahora mismo por la labor de redactar ningún documento previo ni nada de eso. No va a haber tampoco ningún régimen de visitas de niños respecto a la menor que tienen en común porque los niños siguen con los dos", señaló.

Sin embargo, el programa Ya es mediodía de Telecinco menciona que, tras un bache, la pareja podría haber solucionado sus diferencias, y se encuentra de nuevo unida.