Antonio David Flores habla por primera vez del documental de su ex mujer

Antonio David Flores ha realizado sus primeras declaraciones desde que comenzó a emitirse el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, en el que su ex mujer, Rocío Carrasco, le acusa de maltratarla y de poner a sus hijos en su contra. "No me he escondido y me encuentro físicamente bien. No estoy demacrado", manifestó, bajándose durante unos segundos la mascarilla para mostrar su rostro.

Tras viajar a Madrid para visitar a su abogado, el ex colaborador de Mediaset afirmó que su hija, Rocío Flores, es la que más le preocupa en estos complicados momentos: "Rocío no se encuentra lo bien que se debería encontrar y es obvio, pero está fuerte. Estamos fuertes todos que es lo importante".

Con americana, gorra y vaqueros, Antonio David ha confesado que "estoy bien, tranquilo y fuerte" y ha anunciado que el motivo de su viaje a la capital es porque "vengo a una reunión con Iván Hernández, mi abogado, cuando llegue el momento tomaré las acciones legales oportunas que me recomiende mi abogado". Y es que, como asegura el malagueño, va a demandar "todo lo demandable" porque "se me está difamando, calumniando, injuriando", y es algo de lo que se va a defender por los cauces legales próximamente.