Artistas, presentadores, personalidades e influencers se unen en #ElGraRetoSolidario

Esta iniciativa social, impulsada por el Comité de Emergencia de España, formado por Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, tendrá su punto álgido hoy con una gala solidaria digital, que emitirá en directo Youtube y las redes sociales de los impulsores.

🎙📸 @carlosbaute @rickymerino @RuthLorenzo @SoleGimenez @MariaPelaeMusic... Nos quedamos sin palabras ante las decenas de artistas e influencers que se han sumado a #ElGranRetoSolidario. Todo lo recaudado se destinará a los más afectados por la #COVID19. 🗓Sábado 2⏰17h-23h 👇 pic.twitter.com/plpBqa3ToT — Comité de Emergencia (@c_emergencia) May 1, 2020

La música vendrá de la mano de Amaral, Marta Sánchez, Efecto Pasillo, Ele, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas, Pasión Vega, Lucía Gil, Xuso Jones, María Peláe, Agoney, Carlos Baute, David de María, Diana Navarro, Edurne, Efecto Pasillo, India Martínez y Sole Jiménez, entre otros.

🗣 @Frank_Blanco: "Hay personas con trabajos precarios que van a ser las más perjudicadas" por esta crisis. Desde el #ComitéDeEmergencia hemos lanzado #ElGranRetoSolidario, un evento que unirá el sábado a más de 80 artistas e influencers para ayudar a quienes más lo necesitan 🙌 pic.twitter.com/3UA74oEd7J — Comité de Emergencia (@c_emergencia) April 30, 2020

También colaboran periodistas y presentadores de televisión como Jordi Évole, Adriana Abenia, Ana Morgade, Sandra Barneda, Carlos Sobera, Andrea Ropero, Frank Blanco, Nico Abad, Paz Padilla, Rocío Madrid, Sara Escudero, Jacob Petrus y Carmen Alcayde.

"Algo tan sencillo como compartir algo de lo que tienes para los que más lo necesitan puede marcar la diferencia y salvar millones de vidas. Hasta un 51% de los casos de desnutrición están relacionados con la falta de agua y de saneamiento. Con la ayuda de unos hacia otros venceremos a esta pandemia", decía Iñaki López, presentador de LaSexta Noche, en su cuenta de Twitter en la que animaba a los usuarios de redes a sumarse al desafío conjunto.

Actores como Cayetana Guillén Cuervo, Iván Masagué, Iván Sánchez, Maxi Igleias, Miguel Ángel Muñoz, Octavi Pujades, Pablo Rivero, Rubén Ochandiano y Vanesa Romero también pondrán su granito de arena en esta causa con monólogos o entrevistas en las que relatarán sus experiencias personales durante estas semanas de confinamiento.

Asimismo, se han sumado otros personajes como el ex baloncestista Alfonso Reyes, que padeció la enfermedad y podrá contar de primera mano cómo fue transitar y superar la infección. Ángel Llácer, Los Morancos, Samantha Vallejo-Nágera, Antonia Dell’Atte, Judit Mascó, Noemí Galera, Miki Núñez y Nacho Duyos, e influencers como Verdeliss, Yellow Mellow y Loulogio colaboran en esta acción, que arrancará a las 17.00 h y se extenderá durante cinco horas en riguroso directo.

"Con esta crisis COVID-19 la situación de pobreza de las personas en riesgo de exclusión, en especial las mujeres, se está acentuando. No dejes que nadie se debilite todavía más y colabora", reclamaba la directora de la academia de Operación Triunfo desde su perfil social.

En España, uno de los países europeo más golpeados por la COVID-19, esta crisis ha agravado la situación de miles de personas, aumentando el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes. Casi una cuarta parte de los hogares con menos recursos no cuenta con acceso a Internet y más del 40% no tiene ordenador y, por lo tanto, ahora mismo no tienen acceso a la educación online ni a las ayudas de los servicios sociales que solo pueden solicitarse telemáticamente.

"El trabajo para contener la pandemia es complicado y eso puede ser especialmente grave para determinados colectivos. Las dificultades para acceder a personal o material sanitario, la precariedad económica, el hacinamiento o incluso los conflictos bélicos implican que hay que responder con urgencia y de forma masiva”, señala Sara Barbeira, coordinadora del Comité de Emergencia, que pone en valor el carácter solidario de la ciudadanía española y su capacidad para empatizar con una crisis sin precedentes en la historia reciente de la humanidad.

RTVE, Atresmedia, Vocento y Movistar+ y canales como MTV, Paramount Network, Comedy Central, AMC, DKISS y DMAX también contribuyen a este desafío solidario