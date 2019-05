A Danny Baker, presentador de BBC Radio 5 Live, le ha salido muy caro hacer un chiste sobre Archie, el hijo recién nacido de Meghan Markle y el príncipe Enrique. El periodista, DJ y humorista publicó un tuit con una imagen en blanco y negro, que parece de los años 20 ó 30, en la que aparece una pareja de clase alta llevando de la mano a un chimpancé. "El bebé real sale del hospital", tituló Baker, por si quedaba alguna duda a quién se refería. Su despido ha sido fulminante y la cadena ha pedido disculpas públicamente por la broma de tan mal gusto.

Teniendo en cuenta los orígenes afroamericanos de la duquesa de Sussex, el comentario en Twitter no ha sentado nada bien yel jueves la BBC emitió un comunicado en el que explicaba que habían cesado al periodista. "Ha sido un grave error de juicio y va en contra de los valores que nosotros, como cadena, pretendemos defender. Danny es un periodista brillante, pero ya no presentará nuestro programa semanal", manifestaron.

Baker, de 61 años y con una extensa trayectoria a sus espaldas, era el presentador de un programa musical los fines de semana en la emisora radio 5 Live, The Danny Baker Show. El tipo ha sido criticado por lo que algunos interpretan como una burla al origen racial de la madre del pequeño y la abuela materna, Doria Ragland. Tras las críticas que recibió por parte de algunos usuarios, el presentador se disculpó en la misma red social con otro mensaje, lo que no ha sido suficiente para evitar su despido. "Habría usado la misma imagen estúpida para cualquier otro bebé real, el niño de Boris Johnson o incluso uno de los míos. Es una imagen divertida (aunque no en este contexto, por supuesto). Gran error, por supuesto. Grotesco", indicó Baker. "Observar a la realeza no es mi fuerte. Se supone que iba a ser un gag sobre royals y animales de circo en ropas elegantes pero fue interpretada como monos y racismo, así que ha sido convenientemente borrada".

Desde luego, la ternura que expresaron los duques de Sussex, convertidos en felices padres primerizos, en el momento de la presentación de su recién nacido no fue precisamente con lo que se quedó este comunicador.

Aunque soez, no es el primer comentario en esta línea que han recogido estos días los medios de comunicación ingleses. "¿Cómo de negro será el bebé real?", reza el titular de un artículo publicado en las redes por la CNN. La noticia se centra en los prejuicios a los que se puede enfrentar el primer bebé mestizo de la casa real británica, y hace referencia al árbol genealógico de la duquesa de Sussex. Su madre es afroamericana y todos sus antepasados por la rama materna, de raza negra. "CNN me da vergüenza", reza uno de los mensajes más compartidos.