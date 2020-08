Antonio Banderas y su atípico 60 cumpleaños

Antonio Banderas cumplió este lunes 60 años aislado y cuidándose, ya que se ha contagiado de coronavirus. El actor malagueño, además, sufrió un infarto hace tres años, lo que le convierte en persona de riesgo. El actor aprovechó su onomástica para hacer público a través de las redes sociales un comunicado el que ha señalado que se ve "obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad covid-19".

"Me gustaría añadir", prosigue, "que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas, que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta". "Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión", concluye el intérprete en su post.

Banderas faltó por primera vez en once años faltó a su cita solidaria con Starlite este pasado fin de semana. Una gala, que sirve para recaudar fondos de la que es padrino destacado y en la que suele ser el alma principal de la celebración en las rifas y espectáculos. La organización del evento aseguró que su ausencia se debió a "motivos personales de último momento", que finalmente se han desvelado.

Hijo de un policía y de una profesora de instituto, José Antonio Domínguez Banderas empezó a recibir clases de teatro en Málaga con 14 años. Entonces, su objetivo era ser futbolista, vocación truncada por un esguince que haría de la interpretación el eje de su vida. Lo que fue una afición, tras muchos años de trabajo convertiría al malagueño en uno de los rostros españoles más reconocidos en el panorama del cine internacional.

Con sólo 18 años, Banderas abandonó Málaga para trasladarse a Madrid, donde conocería a Pedro Almodóvar, que sugeriría al actor el nombre artístico con el que sería reconocido mundialmente.

En su vida han existido cinco mujeres fundamentales: Ana Bandera, su madre; Ana Leza, su primera mujer; Melanie Griffith, su segunda esposa; Stella del Carmen, su hija, y Nicole Kimpel, la actual pareja del actor.

Su madre era profesora de Secundaria y falleció en 2017 a los 84 años. Con su primera esposa, proviene de familia de actores pues era hija de Concha Leza (Crónica del Alba, Goya en Burdeos, Hazlo por mí), viajó por primera vez a Hollywood y supuso una llave necesaria para descubrir el talento de Antonio, que no dominaba el inglés. Se casaron en 1987, en plena Movida, con Almodóvar y Carmen Maura como testigos.

Para cuando se divorciaron, en 1996, él ya estaba prendado de Melanie Griffith, a la que conoció rodando Two Much. Antonio y Melanie estuvieron juntos 18 años. Hasta que se terminó el amor y se divorciaron en 2014 debido, entre otras circunstancias, a las múltiples adicciones de ella. Con ella tuvo a su única hija, Stella del Carmen, aunque considere a Alexander y Dakota (hija de Don Johnson) como propios y, superado el trauma de la ruptura, todos se consideran familia. Nicole Kimpel, su actual novia holandesa, es el contrapunto sensato que complementa al pasional Banderas, un galán hispano que ya suma 60 años.