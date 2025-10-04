Bárbara Mrijan llega a su boda, un elegante vestido de una firma clásica, con homenaje

Bárbara Mijan a su llegada a la puerta lateral del templo de Los Gitanos

En la Iglesia del Cristo de los Gitanos Bárbara Mirjan ha atravesado el atrio lateral del templo al filo de las dos de la tarde de este sábado, media hora de retraso sobre lo previsto por otros dos enlaces de esta mañana en el santuario donde reposa la duquesa de Alba.

La esposa de Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona, llegaba en un coche de caballos acompañada de su padre y padrino, el empresario Javier Mirjan.

Con los 300 invitados en el templo, la novia llegaba del brazo del padre luciendo el elegante vestido nupcial de la firma Navascués. Un vestido de amplia cola en crepe, con corselete en seda, y ornamentado con bordados de seda y organza alusivos al manto de la Virgen de las Angustias con los motivos de la casa de Alba. Un homenaje a Sevilla por parte de la novia que ha dado el sí quiero a Cayetano. Con escote cuadrado, Bárbara es una novia romántica y muy elegante que sonreía a fotógrafos y curiosos a su llegada al templo.

Bárbara Mirjan con su padre y padrino, Javier Mirjan, a la llegada al templo en coche de caballos

Su marido lucía de nuevo el uniforme de maestrante de la Maestranza de Caballería de Sevilla, tal como lució en la boda de su hermana Eugenia cuando fue padrino y en su primera boda, en 2005, con Genoveva Casanova. La madrina, Amina, hija de novio, luce un vestido de ceremonia de color de estampados florales en azules y verdes en falda larga asimétrica, con chal azul royal.

En lo que se refiere a la firma que ha confeccionado el vestido de la novia, Navascués, fue fundada a principios de los 80 por Cristina Martínez-Pardo Cobián, como un atelier familiar que se fue orientando a la moda nupcial, convirtiéndose en garantía de excelencia y buen gusto. La condesa de Osorno, Belén Corsini, esposa de Carlos, hijo menor del duque de Alba, vistió de Navacués en su ceremonia en el palacio de Liria en 2021.

Belén Corsini del brazo de su padre, Juan Carlos, en su boda. / Efe

En 2023 Teresa Urquijo, la esposa del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida, también optó por modelo del atelier madirleño.