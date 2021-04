Bárbara Rey, ingresada por coronavirus

Bárbara Rey, de 71 años, ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Quirón de Marbella tras haber dado positivo en coronavirus. La ex vedette empezó a encontrarse mal y a tener los primeros síntomas de covid-19 días después de llegar a la Costa del Sol, donde pretendía pasar unos días de descanso, sol y playa antes de regresar al trabajo.

Tras hacerse la correspondiente PCR, Bárbara dio positivo e ingresó en la mencionada clínica privada, según fuentes cercanas a la actriz. Ahora Bárbara se encuentra "estable", aunque sufre una "neumonía bilateral". El programa La Hora de la 1 ha hablado por teléfono con Bárbara, quien ha manifestado que "voy muy despacio, pero algo mejor". En cualquier caso, sus hijos, familiares y amigos tienen la lógica preocupación en estos casos.

La ex mujer de Ángel Cristo ha sido muy cauta durante todo el tiempo de la pandemia y se ha cuidado con "esmero" siguiendo todas las medidas marcadas por el Ministerio de Sanidad, por lo que no sabe cómo ha podido contraer la enfermedad. Aunque tiene más de 70 años, aún no había sido vacunada.

Hace unos meses su hija Sofía Cristo, declaró en una entrevista que su madre estaba "completamente aislada" en Totana (Murcia) y tenía mucho miedo a un escenario como este: "No paro de pensar en los riesgos que puede correr. Mi madre tiene 70 años y los padres de unos amigos míos han muerto, me da pánico. Me preocupa que le pueda pasar cualquier cosa". Después la Dj explicó que durante este tiempo, su madre Bárbara "se ha tenido que apañar ella sola para hacer la compra. Es durísimo lo que le está pasando porque lo sufre muchísimo y llora por la gente que pierde a sus familiares".

Bárbara Rey acababa de firmar el contrato con el programa El desafío de Antena 3, ya que iba a fichar para la segunda edición del espacio donde los concursantes se ponen a prueba física y mentalmente. La artista iba a concursar junto a El Monaguillo, Omar Montes y Jesulín de Ubrique. Ahora habrá que esperar a estar totalmente recuperada para participar.

Además, el productor y director de televisión, Daniel Écija, está trabajando en una nueva serie basada en la vida de Bárbara Rey y su matrimonio con el domador Ángel Cristo, con el que tuvo dos hijos, Ángel y Sofía. El proyecto lo realiza la productora de Écija, The Good Mood. Actualmente se están elaborando los guiones y se ha ofrecido el proyecto a diferentes cadenas y plataformas, aunque por el momento parece que no se ha llegado a ningún acuerdo para su venta.