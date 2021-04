Aristócrata, sagaz empresario y romántico empedernido, Hans Heinrich Àgost Gábor Tasso Freiherr von Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva (Scheveningen, La Haya, 1921-España, 2002), el barón Thyssen, nació un 13 de abril de 1921, hace un siglo el martres. El menor de cuatro hermanos y heredero de una de las mayores fortunas europeas de la segunda mitad del siglo XX, llegó al mundo en un pequeño pueblo de pescadores. Su biografía resume a uno de los más grandes coleccionistas de arte de su tiempo, figura ineludible del mecenazgo en España y en ocasiones oscuro personaje de un continente vapuleado por el nazismo, con el cual se le vincula. Su colección personal fue adquirida por el Estado español en 1993. Así nació la Fundación Museo Thyssen Bornemisza, una de las pinacotecas más importantes de España.

"Tenemos una imagen del barón un poco distante, una persona aristocrática, pero en realidad era una persona bastante cercana, incluso tímida. Era pasional, intuitivo y nada dogmático", recuerda Juan Ángel López-Manzanares, conservador del Museo Thyssen y comisario del centenario del barón. Esta semana el museo se engalana para celebrar el centenario de su fundador.

Aunque la más conocida es la española Carmen Cervera, Heini, como lo llamaban familiarmente, estuvo casado con otras cuatro mujeres: una princesa, dos modelos y la hija de un banquero brasileño. Todas sus esposas le quisieron a medias, menos Tita. Todas le terminaron por costar una fortuna, menos Tita. Todas tenían alguna pega y muchas de ellas le fueron infieles, menos Carmen. Esa es a grandes rasgos la vida sentimental del barón Thyssen, según las memorias que publicó Planeta.

La primera fue la princesa Teresa Amalia Franziska Elisabeth Maria de Lippe-Weissenfeld Schönborn-Buchheim, Teresa de Lippe. Se casaron en 1946 y se dijeron adiós en el 54. Fue un matrimonio de conveniencia. "Era princesa, pero se comportaba como una emperatriz", dijo el barón de ella. De esta unión nació su primer hijo, Georg. A todos los hijos (menos a Borja, al que adoptó, y Alexander, de su penúltimo matrimonio) los considera más pendientes de su herencia que de su felicidad.

"Hacer el amor con ella era maravilloso". Esto lo dijo de su segunda mujer, una top model británica llamada Nina Dyer con la que estuvo casado poco más de un año. Una belleza que se pulió millones de francos en vestidos de Balenciaga y joyas poco antes de divorciarse en 1956. Era una persona inestable emocionalmente que acabó suicidándose.

Su tercer error se llamaba Fiona Campbell, miembro de una familia angloescocesa, una mujer que "era tonta" y lo peor, según Thyssen, es que lo desconocía. "Creía que lo sabía todo y en realidad no entendía nada". Ella le dio dos hijos, Francesca y Lorne, en cuya paternidad nunca creyó.

Su cuarto matrimonio fallido fue con Denise Shorto, una rubia que apareció en 1967. "Jamás llegué a importarle. Tenía de todo pero le faltaba algo, un amante. Y no tardó en tenerlo. Se trataba del playboy italiano Franco Rapetti. Infiel me fue prácticamente siempre. Pero tenía una virtud: era tan clara que lo admitía y me lo contaba". Para ser tan mala, le duró 14 años. No fue la definitiva.

El barón nadaba en pasta, pero no sabía estar solo. A Carmen la encontró en 1981 y se casaron el 16 de agosto de 1985. "La primera vez que vi a Tita fue en Cerdeña y no hubo palabras: los ojos lo dijeron todo. Desbordaba vitalidad y belleza. Hubo una magia en la que quedamos atrapados". Heini no dudó en conquistar a Tita aún estando todavía casado con Shorto que, para más detalles, también estaba en Cerdeña. La invitó a su barco, Heini estuvo nadando y su esposa entraba y salía de cubierta. Carmen cortó un trozo de su pizza y se lo dio al barón. Entonces él supo que nunca más se separaría de ella, y así fue. Fueron sus peores años de salud, pero los más felices.