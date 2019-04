La baronesa Thyssen ha mostrado su apoyo incondicional a su hijo Borja tras saberse que él y su esposa se enfrentan a la acusación de un presunto delito fiscal por el que podrían acabar en prisión. Tita Cervera ha puesto sus abogados a disposición de Borja y de su nuera Blanca. "Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal. No es fácil lo que está sucediendo. Soy su madre y cómo no voy a estar a su lado, pues claro", ha declarado en la revista ¡Hola!

La baronesa respalda a su hijo pero tiene claro que no debe entrar en esta cuestión aunque sí ha consultado a sus abogados Ángel Acebes y José María Michavila. "Todavía es pronto porque son los abogados los que están enterándose de todo. Yo no puedo decir nada, primero porque no sé más y porque decir cualquier cosa podría perjudicar al proceso", afirma. La periodista Paloma Barrientos en El programa de Ana Rosa ha añadido, tras charlar con la baronesa, que Carmen "está francamente muy preocupada (...) es muy complicado pero seguramente no tengan que ir a la cárcel y paguen el millón de euros", en referencia a la sanción económica que pide la Fiscalía Provincial de Madrid.

Éste no es el primer encontronazo con Hacienda que protagoniza el hijo de la baronesa. En 2016, la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid pidió contra él dos años de prisión y una multa de 1,2 millones de euros por delitos fiscales cometidos en 2007.