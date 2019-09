Un bilbaíno, aspirante a 'Mejor Bartender del mundo'

España es una de las potencias mundiales en coctelería y este año Borja Goikoetxea, ganador nacional de World Class Competition, será quien lo demuestre en el certamen de coctelería más prestigioso del mundo.

La final global de World Class Competition arranca el domingo en Glasgow, donde bartenders de más de medio centenar de países competirán por el codiciado título de Mejor Bartender del año, convirtiendo la ciudad escocesa en la capital mundial de la mixología.

Durante cuatro días los aspirantes tendrán que enfrentarse a varios retos inspirados en los destilados Premium de Diageo Reserve, como Ketel One, Talisker, Tanqueray No. TEN, The Singleton y Johnnie Walker. Cada cóctel realizado en los desafíos será evaluado por un jurado formado por expertos bartenders y ganadores de ediciones anteriores de World Class Competition, donde se tendrá en cuenta la técnica, el sabor y los conocimientos en el arte de la mixología.

El ganador se conocerá el próximo jueves durante el transcurso de una emocionante final donde los ocho primeros clasificados competirán a contrarreloj para crear sorprendentes cócteles ante el jurado, siendo calificados tanto en rapidez como en técnica y calidad.

Borja Goikoetxea ya se encuentra en Glasgow para enfrentarse a los mejores bartenders del mundo y demostrar, un año más, que España es una de las potencias mundiales en coctelería en el panorama actual. Goikoetxea trabaja en Paradiso, la coctelería clandestina situada en el barrio del Born en Barcelona y oculta detrás de la nevera de un bar de pastrami.

Promovida por Diageo Reserve, World Class es la plataforma que impulsa el arte de la coctelería en todo el mundo. Desde su creación, ha involucrado a más de 20.000 bartenders procedentes de los cinco continentes en la investigación y promoción de las últimas tendencias en mixología. Además de buscar al mejor bartender del mundo, World Class Competition es fundamentalmente un programa único de formación y una plataforma que pone en valor el arte de la coctelería y los profesionales que la elaboran, y que ha conseguido en pocos años elevar el arte de la coctelería al nivel de la alta cocina.