El evento Hats&Horses , celebrado en Menorca al estilo Ascot el pasado 4 de mayo, deparó una sorpresa, la de la persona que se alzó con el premio al 'Mejor look femenino'. "De repente dijeron mi nombre y me quedé...", cuenta sonriente Beatriz Tajuelo, ex novia del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Con vestido de Carla Ruiz y pamela trenzada con adorno floral de Menorca Flower, Beatriz vio viable en ese momento dedicarse al mundo de la moda en su recién estrenada nueva vida, como es su deseo. "La competencia era muy dura, así que me puse muy contenta porque había un nivelazo.." No es la primera vez que la ex azafata acude a una cita de moda. Antes de las elecciones, la catalana asistió a la Barcelona Bridal Fashion Week, la pasarela nupcial, y lo hacía, además, vestida de blanco. Acaba de nacer una verdadera influencer.

Desde su ruptura con Albert Rivera en enero de este año, Tajuelo ha dado un giro radical a su vida. Por el político había dejado su trabajo como azafata y trasladado su vida a Madrid, donde ejercía de asesora del cantante Miguel Poveda. Tras la separación, abandonó su empleo, volvió a su antiguo piso en l’Hopitalet de Llobregat e inició nuevo trabajo en la empresa de eventos Light & Sound Group, con sede en Barcelona.

Pero, además, la siempre discreta y callada Beatriz se abrió un nuevo perfil de Instagram –el anterior era privado– y empezó a subir stories y fotos relacionados con el mundo de la moda y la belleza. "Sí, la verdad es que me puse a darle caña a las redes sociales porque me apetecía. Me gusta este mundo, aunque hay mucha competencia", dice.

Aunque estudió Turismo –"admito que no lo terminé", aclara–, la ex de Rivera dice haberse sentido atraída siempre por la cosmética y la artesanía. Pero sobre convertirse en imagen de una marca, aclara: "No tengo acuerdos con ninguna firma, promociono algunos artículos porque me gustan". De momento, amigos como la diseñadora Carla Ruiz, con quien le une una amistad, o el diseñador Ulises Mérida, el primero que la acogió estilísticamente tras su llegada a Madrid, o Teria Yabar, le prestan sus vestidos para eventos. Ahora ya tiene casi 2.000 seguidores en Instagram.