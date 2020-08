Beatriz Tajuelo, ex de Rivera, se despacha a gusto

Beatriz Tajuelo y Albert Rivera prometían durar muchos años juntos, pero algo se truncó. Tajuelo, que trabajaba codo con codo con el cantaor Miguel Poveda, gran amigo de Rivera y Malú, finalmente vio cómo la intérprete terminó con su pareja y la prometedora relación entre ambos se desvaneció repentinamente. Ahora, con el tiempo como distancia, Beatriz Tajuelo ha rememorado cómo vivió aquel trance que, sin duda, le ha dejado una marca. Una ruptura que recuerda como "muy dolorosa".

Así lo ha asegurado en una entrevista con la revista Semana, donde señala a Rivera como la pareja que más le ha marcado en su vida: "Por muchos motivos. Con todo mi respeto a mis demás parejas, era una vida tan diferente a lo habitual, tan intenso todo... Que cuatro años se convirtieron en toda una vida. Le acompañaba a tantos sitios..." Al igual que la relación fue intensa, esa plenitud acabó en dolor: "Al final la ruptura también fue bastante dolorosa y el seguir viéndolo en los medios de comunicación, en las revistas y las teles, me ha marcado un montón. Cuando era mi pareja y lo veía en la tele era de lo más normal, pero cuando dejó de serlo, lo seguía viendo continuamente", recuerda.Tajuelo ilustra las sensaciones que vivió durante aquella época con una anécdota que todavía no había contado: "En la parada de metro más cercana a mi casa, que es el transporte que cojo diariamente para ir al centro, nada más salir me encontraba con un póster de tamaño natural de él y su campaña. Era como si me persiguiera su imagen todo el rato. Fue muy fuerte".

Entregada a su nueva faceta de comunicadora e influencer, no aclara cuál es su actual relación con Albert Rivera y qué opina de la relación con Malú: "Él es libre de hacer lo que quiera", sostiene. Aunque, acto seguido, valora cómo fue el momento en el que su ex pareja abandonó Ciudadanos, un partido que había liderado durante 13 años seguidos: "Lo que sí te puedo decir es que me dio mucha pena el momento de su dimisión del partido, porque había mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás".

Además, recuerda su felicitación cuando Rivera anunció su paternidad con Malú, cuando ella espetó ante los periodistas: "Me alegro por su felicidad, pero que respeten la mía". Muy criticada por sus palabras, ahora afirma: "Desde un programa se me criticó diciendo que estaba fingiendo una felicidad forzada el mismo día que Albert era padre, y yo ni me había enterado. Estaba en Menorca y no me había enterado de que había sido padre... Me enteré más tarde. Pero bueno..."

A pesar de todo, quiere mantener la cordialidad con el ex político y, a pesar de la penosa ruptura, aún guarda buenas palabras: "Al final ha sido una persona importante en mi vida, me aportó muchas cosas y estoy agradecida de haber pasado estos años junto a él. Le deseo toda la felicidad tanto a Albert, como a toda su familia, que me llevo fenomenal con todos".