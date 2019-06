Suplantan a Ana Rosa Quintana para robar una foto de la boda de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban ha generado comentarios, polémicas y anécdotas de todo tipo pero la de la suplantación de Ana Rosa Quintana ha sido la última, y la más cómica. Según se ha contado en El programa de Ana Rosa, alguien envió un mensaje a TereluCampos en plena ceremonia haciéndose pasar por Ana Rosa pidiéndole que le enviara una foto de Belén vestida de novia. Suerte que Terelu desconfió y no envió ninguna imagen, lo que hubiera hecho volar por los aires la exclusiva que la 'princesa del pueblo' tiene con la revista ¡Hola! Ana Rosa Quintana confirmó el lunes el engaño: "Yo le deseo a Belén y a Miguel toda la felicidad, pero yo no he enviado ningún mensaje", comentó entre risas.

Pero no fue el único intento de un avezado autor aún sin identificar, ya que al día siguiente lo intentó con la propia Belén, quien tampoco picó el anzuelo. El timo estaba bien organizado pues en la foto de perfil del presunto autor del robo de la foto del momento aparecía Ana Rosa con su marido, todo para dar el pego, pero no logro engañar a nadie pues tanto Terelu como Belén ya tenían el número de Ana Rosa y sabían que no era ése.