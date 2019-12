Un año más se ha celebrado el reto del sabor entre Coca Cola Zero y Pepsi MAX. De nuevo Pepsi MAX ha ganado con el voto del 54% de los participantes. Entre los que apoyan a esta bebida están algunos rostros conocidos como Beret. El cantante sevillano cierra uno de sus mejores años gracias a sus éxitos en el mundo de la música, donde triunfa incluso fuera de nuestras fronteras.

–¿Por qué en el reto del sabor ha elegido Pepsi MAX?

–He elegido Pepsi MAX ya que es el refresco cero azúcar con mejor sabor y que más me renueva la energía después de hacer deporte, como un partido de fútbol o después de patinar en skate.

–¿Qué es lo que no había probado y que ahora no puede vivir sin ello?

–Como conté cuando participé en el challenge digital que Pepsi MAX nos propuso, antes pensaba que cantar no era lo mío, y no me atrevía a probarlo… Así que, menos mal que lo hice… ¡Imaginaos lo que me hubiese perdido si no me hubiera lanzado!

"El éxito es una cosa mental, estoy en un proceso de meta mucho más complicada"

–¿Cuál ha sido el secreto para que en medio de tanta oferta musical que tenemos en la actualidad, tanto en plataformas, concursos musicales etc., alcance el éxito?

–Creo que realmente ha sido el hecho de mostrarme tal y como soy, hacer unas letras que son mías sin ningún tipo de filtro, y eso a la gente le ha encantado.

–Antes de Prisma hubo mucho trabajo… ¿qué cree que tiene este disco para que haya sido el que ha disparado su carrera?

–Yo creo que este disco es un poco de todo. Tiene tanta diversidad, tantas caras y facetas, tanta positividad y a la vez tanta negatividad, tantas baladas, tanto reggae, en definitiva, tanto Beret... Que creo que eso es lo que a la gente más le ha gustado.

–Ha sido nominado a los MTV Music Awards, ahora canta en Hollywood con Sofía Reyes… ¿Cómo gestiona todo esto para mantener los pies en la tierra?

–Realmente me estoy dando cuenta de que el éxito no es eso, sino que el éxito es una cosa mental. Por lo tanto, no creo que haya llegado a la cúspide, si no que realmente estoy en un proceso de una meta mucho más complicada.

–¿Qué ha supuesto para usted la canción Lo siento?

–No sabría decírtelo, pero para mí ha supuesto un antes y un después en mi carrera. Porque ha sido una canción que me ha identificado como cantante. La gente que pensaba en Beret pensaba en Lo Siento… y viceversa.

–Las colaboraciones que hace son con artistas muy conocidos, ¿cómo surgieron? ¿Se las imaginaba alguna vez…?

–Pues la verdad que, nunca me lo imaginé. De hecho a muchos de ellos les escucho desde pequeño. Surgieron de una forma súper orgánica y muy natural. Próximamente me gustaría colaborar con Arjona. Es una persona que me encantan sus letras.

–Y el hecho de que su trabajo también esté triunfando en Latinoamérica, ¿cómo lo está viviendo?

–El hecho de que haya gente que me escuche a tantos kilómetros me parece surrealista. Y que se llene la sala pues me lo parece todavía más. Es muy bonito…

–¿Qué son Sevilla y Andalucía para usted?

–Es como mi comodín. Mi punto de encuentro. A pesar de tanto desorden y caos, vuelvo a Sevilla, y estoy en casa, tengo los pies en la tierra, no me olvido de donde vengo y se me olvida completamente ese desorden que tengo a veces.

–¿Para cuándo ese libro que hace años empezó a escribir?

–Pues ese libro espero que algún día lo termine. Lo empecé, pero nunca llegué a darle muchas vueltas.

–¿Cómo utiliza las redes sociales, dónde se marca el límite?

–Las redes sociales las utilizo básicamente para tener un contacto más directo con mis fans y me marco el límite en el momento que ya veo que estoy necesitando unos comentarios o likes para sentirme bien.

–Sus tatuajes llaman mucho la atención, ¿hay alguno especial?

–Pues la verdad es que especiales son todos. Pero el que más me gusta es el de 'LOCO' que va entre interrogaciones. Porque delimita un poco el tiempo, habla sobre lo relativo que es y que realmente no hay un cuando para las cosas. Puedes tener 40 y hacer cosas de 15 y viceversa.