Berlusconi y su ex mujer ponen fin a su batalla legal de diez años

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y su segunda ex mujer, Veronica Lario, pusieron este viernes fin a la larga batalla legal que mantenían desde hacía diez años, al renunciar él a pedir a su ex esposa 46 millones de euros que le debía mientras que ella perdonará al magnate italiano otros 18 millones.

El Tribunal de Monza (norte de Italia) ha ratificado el acuerdo alcanzado por las dos partes, que pone así fin a la disputa que comenzó en mayo de 2009 cuando Lario pidió el divorcio a raíz del escándalo por la aparición en la prensa de unas fotos en las que el político conservador asistía al cumpleaños de una chica de 18 años. En diciembre de 2012 el Tribunal de Milán estableció para Lario una pensión de tres millones de euros al mes, sentencia que fue recurrida por Berlusconi, y en junio de 2016 el Tribunal de Monza rebajó la suma a 1,4 millones de euros. El pasado agosto, el Tribunal Supremo de Italia estableció que Lario vivía en una condición de "comodidad absoluta" y que por tanto no tenía derecho a solicitar una indemnización por divorcio, por lo que fue condenada a devolver a Berlusconi 46 millones de euros recibidos hasta el momento. Ahora Berlusconi ha renunciado a cobrar esa deuda y a cambio Lario no pedirá al líder del partido político Forza Italia otros 18 millones que reclamaba.

Berlusconi y Lario mantuvieron una relación sentimental de casi 30 años, de los cuales 19 estuvieron casados, y tuvieron tres hijos: Bárbara, Eleonora y Luigi, que se sumaron a los dos que Berlusconi tuvo con su primera esposa, Pier Silvio y Marina.