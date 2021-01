Bertín y Fabiola: una ruptura bien avenida

Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han separado, pero esto no significa que se estén tirando los trastos a la cabeza. Hace tres meses ambos acudieron juntos a un evento, el último como pareja: los premios Radiolé. Por ese entonces nadie podía prever el repentino desenlace de su matrimonio. Eso sí, explicaron a los medios que no vivían juntos porque él se encontraba en Sevilla mientras ella prefería Madrid. Aseguraron que la distancia solo se debía a motivos laborales, aunque el tiempo ha demostrado que había algo más y que las cosas ya no iban bien.

El presentador y cantante reconocía el domingo en el comunicado enviado al programa Viva la vida, de Telecinco, que su forma de ser ha sido determinante en el fin de su relación. "Yo confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión", ha manifestado por escrito, al igual que no existen terceras personas por ninguna de las partes. Este lunes, preguntado por los periodistas, ha añadido además: "ni deseo que aparezcan", con lo que demuestra aún más si cabe el cariño y admiración que siente por la madre de sus dos hijos pequeños, fundamentalmente en lo concerniente a los cuidados del mayor, Kike, quien padece una parálisis cerebral de nacimiento. "Madre es la palabra más bonita en cualquier idioma, pero las madres de niños con parálisis cerebral son las GEO de las madres, por eso quiero agradecerte todo lo que haces”, dijo en una de sus últimas apariciones públicas juntos en un acto de la Fundación Bertín Osborne, que ayuda a familias en su misma situación.

Fabiola también ha atendido este lunes a los medios de comunicación a las puertas de su casa. La venezolana ha contado que sus dos hijos ya saben que se han separado y ha mantenido el tono cordial en referencia a los motivos de la separación a los que aludió Osborne en el comunicado. "La convivencia era muy complicada, era lo mejor para los dos. Hacíamos vidas en la que no estábamos todo el tiempo, veíamos que el cariño era más fraternal, ¿para qué íbamos a continuar con eso?", ha explicado con semblante sereno. La ex modelo mira con optimismo al futuro para seguir al cuidado de sus hijos y también al frente junto a Bertín de la fundación que crearon juntos. "Voy a estudiar un máster en Dirección de Empresas y Coaching, para ponerlo en práctica en la fundación".

Eugenia Osborne, hija de Bertín y de su anterior mujer, Sandra Domecq, también se ha referido a la separación de su padre reconociendo que tanto ella como sus hermanas ya tenían constancia de la decisión del matrimonio. "Fabiola es y será nuestra familia", ha concluído.