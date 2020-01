'Bigote' Arrocet vuelve a ser padre a los 70 años

A Edmundo Bigote Arrocet, a sus 70 años, le llueven los problemas. A su ruptura con María Teresa Campos, que la periodista hizo pública a través de un comunicado leído por su hija Terelu en un programa de Telecinco, ahora se une una demanda de paternidad interpuesta por Alexis Ledgard, reconocido por el cómico chileno como su hijo biológico en su círculo íntimo pero no oficialmente. Alexis, nieto del presentador Kiko Ledgard, no contento con esta situación, ha interpuesto una denuncia para ser reconocido por la Justicia como el cuarto hijo de Bigote y, por tanto, tener derecho a su herencia. Aunque el humorista ha dado de nuevo la callada por respuesta y este martes no se ha presentado a la citación para realizarse la correspondiente prueba de ADN que le había pedido el juez que lleva el proceso. El juicio, con pruebas de ADN o sin ellas, se celebrará el próximo 1 de marzo.

"Te dice a todo que sí y luego no hace nada", comenta al respecto su supuesto hijo no reconocido, un empresario de 39 años con el que parece no llevarse demasiado bien. Es más, considera que le ha utilizado en su beneficio: "Solo piensa en él y me ignora totalmente. Mi padre delante del público da una imagen amable y divertida, pero detrás... cuenta lo que la gente quiere escuchar", añade Ledgard.

Arrocet tiene prevista su vuelta a España en unos días, pero esta citación judicial no parece haber acelerado su regreso. En la actualidad sigue instalado en Londres, donde pasó las navidades con sus hijos.

Alexis también se ha pronunciado sobre la ruptura de su supuesto padre con María Teresa Campos. "No me ha extrañado lo más mínimo, se veía venir", ha manifestado "Me la esperaba. Lo que no entiendo es que María Teresa haya aguantado tanto. La que tiene gancho es ella y no mi padre".