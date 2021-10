Bill Cosby podría volver a la cárcel

Una actriz, que figura entre las que ha denunciado al actor Bill Cosby de presunto abuso sexual, ha presentado una nueva demanda contra el comediante en la corte federal en Nueva Jersey en la que reclama una indemnización de 125 millones de dólares.

La demanda se presenta cuatro meses después de que un tribunal en Pensilvania anulara la condena que cumplía el comediante por abusos sexuales.

El actor, de 84 años, fue condenado en 2018 a diez años de cárcel, de los que debía cumplir al menos tres, por haber agredido sexualmente en 2004 a la canadiense Andrea Constand, una de las más de 60 mujeres que le han denunciado. Entre ese grupo de mujeres está Lili Bernard, quien acaba de presentar la demanda en la que acusa al actor de haberla violado y drogado en Nueva Jersey, según recogen varios medios.

"He esperado mucho tiempo para poder llevar mi caso a la corte y espero ser escuchada y responsabilizar a Cosby por lo que me hizo. Aunque ocurrió hace mucho tiempo, todavía vivo con miedo, dolor y vergüenza todos los días de mi vida", dijo Bernard en un comunicado. Bernard presentó su acción legal siguiendo una ley de Nueva Jersey que abrió un periodo de dos años a los supervivientes de abuso sexual para presentar demandas civiles contra sus presuntos abusadores, independientemente de cuándo hubiera ocurrido el abuso.

La mujer alega que conoció a Cosby en el set de su programa The Cosby Show y que éste se ofreció a ser su mentor, alrededor de julio de 1990. Al mes siguiente -asegura- Cosby la citó en el hotel Trump Taj Mahal en Atlantic City, donde le prometió presentarle a un productor que le ayudaría con su carrera. Sin embargo, alega que una vez en el hotel Cosby le preparó una bebida no alcohólica, pero nada más beberla comenzó a "sentir síntomas de mareos, ganas de vomitar y debilidad". Asegura además en el documento que perdió el conocimiento y que cuando despertó encontró a Cosby desnudándola y recuerda haberle dicho que no, tras lo cual perdió el conocimiento nuevamente. De acuerdo con la denuncia, cuando despertó Cosby la estaba violando.

El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, aseguró a la cadena NBC que Cosby se mantiene firme en su inocencia, que combatirá "enérgicamente" cualquier acusación contra él y está dispuesto a llevar esta pelea al tribunal más alto del país. Destacó que en 2015 fiscales en Nueva Jersey cerraron una investigación sobre las acusaciones de violación de Bernard sin acusar a Cosby.