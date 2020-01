Grandes ausencias en la presentación de la biografía de Rocío Jurado

Gloria Camila fue la gran ausente en la presentación de Canta, Rocío, Canta, la nueva biografía de Rocío Jurado escrita por la periodista Marina Bernal. El acto se celebró en una conocida librería de Madrid, y quien sí lo respaldó con su presencia fue José Ortega Cano, emocionado por la gran acogida del libro por parte de medios y fans trece años después de la desaparición de 'La más Grande'. "Me hubiera gustado tener un hijo biológico con ella", expresó el torero.

Aunque a la otra hija de la cantante de Chipiona, Rocío Carrasco (quien no se habla con casi nadie de su familia) no se la esperaba, el hecho de que no estuviera Gloria Camila sí fue una sorpresa. Como es lógico no verla en el evento hizo que saltaran las alarmas, sin embargo tenía una razón de peso para no ir. Su padre se encargó de aclarar el motivo por el que no estuvo, diciendo: "No ha podido venir porque tiene un constipado tremendo y está metida en cama. Ha hecho todo lo posible por estar aquí, pero no ha podido". Más tarde añadió: "La verdad que hoy la estoy echando mucho de menos. Me hace falta".

Sí pudieron acompañar al viudo de la artista su hermana pequeña, su cuñado y una amiga de la familia, Marilí Coll. Además, en la presentación estuvieron presentes periodistas de renombre como Isabel Gemio y Rosa Villacastín.