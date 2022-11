Velatorio bochornoso de Bernardo Pantoja: lo que hicieron Isabel Pantoja y Kiko Rivera

El fallecimiento de Bernardo Pantoja no ha sido motivo suficiente para limar asperezas entre el clan Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel se ha ido dejando atrás a una familia en la que la discordia sigue siendo la tónica habitual. Desde el pasado viernes, el tanatorio sevillano en el que descansaban los restos mortales de Bernardo Pantoja ha sido el epicentro de un espectáculo bochornoso. Un edificio en el cual ha habido todo tipo de encontronazos, con desmayo de tía Magdalena incluido.

Una de las primeras personas que acudió a velar a Bernardo fue Kiko Rivera. Con actitud seria y solemne, el DJ ha asistido al tanatorio para ver por última vez a su tío, que falleció en el hospital a los 69 años. Rivera asistió de los primeros para evitar ver a su madre, Isabel Pantoja, que asistió al tanatorio horas más tarde junto a Agustín Pantoja.

José Antonio León, reportero de Sálvame, ha explicado que "está todo coordinado para que madre e hijo no se encuentren". De hecho, Kiko acudió al edificio a la 13:30h, cuando todavía "no había nadie" de la familia en las instalaciones. El reportero de Telecinco ha asegurado que todo esto es fruto de las "relaciones problemáticas" que hay en la célebre familia. De hecho, Kiko Rivera se enteró del fallecimiento de su tío por los medios de comunicación, dándose cuenta de que su familia no le había avisado para acudir al hospital a despedirse de Bernardo cuando todavía estaba en vida.

Kiko Rivera se fue del tanatorio pocos instantes antes de la llegada de su prima Anabel. Pudo hablar con ella y darle el pésame, tal y como señala el programa de Telecinco. En cuanto a su vertiente pública, Rivera ha aprovechado su notoriedad en redes sociales para enviar un tierno mensaje a su tío. "Descansa en paz, tito", ha sentenciado.