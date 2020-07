El bochornoso cara a cara de Depp y Heard en la corte británica

El juicio por difamación iniciado por Johnny Depp contra el diario británico de The Sun parece más una contienda cuerpo a cuerpo entre el actor y su ex mujer, Amber Heard, que contra el propio rotativo sensacionalista. El actor estadounidense se encuentra embarcado desde el martes en el proceso judicial contra el grupo editor News Group Newspaper por difamación.

Violencia física denunciada por ambos

La estrella de Hollywood alega que el medio tachó de “maltratador” tras la demanda de divorcio presentada por su ex mujer en mayo de 2018, y en la que la protagonista de Zombieland declaró violencia física y psicológica dentro del matrimonio. Maltrato que el protagonista de Piratas del Caribe desmintió y que le aventuró en un litigio, que en su primera semana se ha coronado como un verdadero escándalo.

Hay quienes consideran un error que la estrella se someta a los largos interrogatorios sobre los 14 presuntos actos delictivos y, por tanto, al juicio público y mediático que rodea a este caso, pero lo cierto es que el productor de 57 años se encuentra en un callejón sin salida.

La mala imagen que le acompaña desde hace dos años, sus enormes pérdidas económicas y la amenaza de que los estudios Disney no cuenten con él para futuros episodios de la saga corsaria forzaron un lavado de imagen en los tribunales.

Abogado Depp: "Narcisista sociópata y calculadora que se casó con él para progresar en su carrera"

La defensa del tres veces nominado al Oscar admitió sus problemas de adicción, con la clara intención de alejarse del paradigma de marido maltratador, aunque en su biografía incluya varios altercados en clubes nocturnos y habitaciones de hotel, que le habrían costado miles de dólares.

Asimismo, el equipo de abogados de Depp sostiene que las declaraciones y magulladuras denunciadas por Heard son parte una ambiciosa y estudiada estrategia de la intérprete de 34 años. “Narcisista sociópata y calculadora que se casó con él para progresar en su carrera”, dijo su abogado.

Todos los trapos sucios, bajo el escrutinio público

En los últimos días, esa táctica se habría intensificado con la participación de distintos testigos de la acusación, que califican a la joven como violenta y con un largo historial de episodios de abuso de alcohol y drogas. Un asistente del equipo del protagonista de Eduardo Manostijeras, Ben King, aseguró que las fuertes discusiones de la pareja podían desatarse por las “cuestiones más banales” y que en medio de la disputa ambos parecían como “niños en edad escolar”.

Pero en la Alta Corte de Londres el cruce de acusaciones ha llegado a alcanzar derroteros escatológicos alrededor de la gran pelea que desató la disolución definitiva de la relación. Una de las personas del servicio del actor declaró haber encontrado heces en la cama del matrimonio la mañana siguiente al tumultuoso 30 cumpleaños de Amber. El actor llegó a la fiesta dos horas tarde, borracho y con 573 millones de euros menos, cantidad que habría sido supuestamente estafada por su ex administrador. A continuación, según Depp, se desató la ira de su ex mujer que le golpeó con un "puñetazo de granjero", agresión cuyo audio habría sido aportado como prueba.

Amber Heard, contra las cuerdas

A Heard y su nuevo equipo, tras la renuncia de la famosa letrada Roberta Kaplan, no paran de lloverle reprobaciones, no solo por parte de los testigos de su ex marido, también con la huida hacia delante de algunos de sus mayores apoyos como su amiga Amanda de Cadenet.

La activista del movimiento ‘Me Too’ decidió no testificar contra la estrella de Hollywood tras escuchar unos audios en los que Heard admitía haber sido violenta en más de una ocasión con su ex esposo.“Quiero enfatizar que no tengo más conocimiento personal de lo que sucedió entre Johnny y Amber, y no sé la verdad de sus acusaciones contra él”, dijo la fotógrafa en los documentos presentados en sede judicial.

“Recibí tantas amenazas de muerte que tuve que cambiar mi número de teléfono casi semanalmente. La gente me acusó de haber abusado de Johnny. Eso simplemente no es cierto. Nunca ataqué a Johnny más que en defensa propia”, se lamentaba Amber en una entrevista a Page Six hace un año.

Heard: "Recibí tantas amenazas de muerte que tuve que cambiar mi número de teléfono casi semanalmente. (...) Nunca ataqué a Johnny más que en defensa propia"

Las declaraciones de Wynona Ryder, es novia del actor entre 1990 y 1993, y Vanessa Paradis, actriz francesa con la que estuvo 14 años y tuvo a sus dos hijos (Lily-Rose Melody y John Christopher), a favor del polifacético artista podrían dar un vuelco a la contienda legal. Amber, que se ha dejado ver por las calles de la capital británica de la mano de su pareja, Bianca Butti, parece tranquila y confiada en este primer asalto procesal, cuyo veredicto ahora mismo es incierto.