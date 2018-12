Las uniones más sonadas del año

A punto de despedir este 2018 y hacer balance sobre cuál ha sido la boda del año, las opciones se multiplican con variados y mediáticos enlaces que van desde la realeza británica o la aristocracia española al mundo del cine, el espectáculo y la poderosa industria de la moda. Si hay un nombre y una novia cuyo recuerdo y presencia ha sido recurrente antes, durante y después de la boda esa es Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, que rompió moldes al entrar sola a la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Una ceremonia que reunió en TVE a 4,3 millones de espectadores durante sus programas especiales. Precisamente, la duquesa de Sussex es la persona que ha despertado mayor interés en el buscador Google en 2018 de manera global, según la lista que ha publicado la empresa.El hecho de que fuera actriz, americana, divorciada y que cinco meses después de dar el ‘sí quiero’ anunciara que está esperando su primer hijo ha hecho que su boda permanezca en el recuerdo y su nombre figure entre los más destacados del año.Con un vestido diseñado por la directora creativa de Givenchy, la británica Clare Waigh Keller, Meghan Markle conquistó definitivamente a los británicos, que vieron en ella nuevos aires de renovación en la monarquía inglesa, aunque ahora comiencen a surgir aristas.El enlace reunió a 600 invitados, 200 menos de los que acudieron al de la princesa Eugenia de York, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y también nieta de Isabel II, que contrajo matrimonio con el empresario Jack Booksbank, en octubre en el castillo de Windsor, donde el tenor italiano Andrea Bocelli cantó el Ave María de Schubert.En España, la aristocracia se reunió para celebrar el enlace entre el duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, hijo del duque de Alba y futuro sucesor, y Sofía Palazuelo, en el Palacio de Liria, en pleno centro de Madrid. Una ceremonia en la que llamó la atención el altar, ubicado en los jardines del palacio, en el que un arreglo floral enlazaba magníficos cuadros de madonnas pertenecientes a la colección de la casa de Alba. Alejandra Rojas y Beltrán Cavero, también congregaron en su boda a lo más granado de la alta sociedad española. Ella es hija del duque de Montarco y él, sobrino de Esperanza Aguirre. Pero la boda más exclusiva del año ha sido la de Marta Ortega, la heredera del imperio Inditex, y Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, quienes contrajeron matrimonio en A Coruña, en pleno otoño. Este era el segundo enlace de la novia, que eligió para la ceremonia un elegante diseño de Valentino, creado por Pierpaolo Piccioli, ligero y con mucha personalidad, de excelente costura como los otros tres vestidos de la firma italiana con los que acudió a los diferentes actos programados para festejar esta unión, donde el fast fashion no estuvo presente.Con mucha intensidad han vivido sus respectivas bodas el cantante David Bisbal y su ex pareja Elena Tablada, a quienes la tensión que atraviesan, después de que ella desvelara algunos detalles de su relación, no les ha impedido encontrar el amor por separado y la casualidad ha hecho que contrajeran matrimonio el mismo año. El cantante de Todo es posible logró lo que más quería: casarse en la más estricta intimidad con la modelo venezolana Rosanna Zanetti; mientras que Elena Tablada escogió Cuba, de donde es originaria su familia, para unirse al empresario Javier Ungría.En su rancho de Nueva York, Richard Gere, uno de los hombres más deseados del mundo pese a su edad, ha vuelto a pasar por altar por amor con la española Alejandra Silva, pareja que espera el que será segundo hijo para ambos. La actriz Gwyneth Paltrow también contrajo matrimonio por segunda vez, esta vez con el productor Brad Falchuk en una ceremonia privada en los Hampton en Nueva York. Para Rose Leslie y Kit Harington su boda no fue un Juego de Tronos y en Escocia sellaron un amor que fue de la pantalla a la más pura realidad.Hollywood y Bollywood se unieron en el enlace de las mil y una noches entre la actriz Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas, una auténtica fiesta de cinco días, una mezcla entre culturas, que ella ha calificado como el momento más feliz de su vida. El ídolo de masas Justin Bieber también decidió dar un paso adelante en su relación con la modelo Hailey Baldwin y ambos contrajeron matrimonio muy poco después de prometerse. Las modelos Karlie Klos y Emily Ratajkowski, Chiara Ferragni, la actriz Hilary Swank y Robin Wright, de House of Cards, también han dado este año el 'sí, quiero'. Ahora solo hay que esperar a ver cuánto dura la felicidad.