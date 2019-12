Borja Thyssen es absuelto de delito fiscal al no probarse que viviera en España

El titular del juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha absuelto a Borja Thyssen-Bornemisza, hijo de la baronesa Thyssen de un delito de fraude fiscal al valorar que no ha quedado acreditado que el acusado fingiera que residiera en Andorra para eludir presentar la declaración de la renta en España en 2007.

En la sentencia, notificada el 11 de diciembre, el magistrado rechaza la acusación de la Fiscalía, que solicitada dos años de prisión, y de la Abogacía del Estado, con una petición de tres años y cuatro meses de cárcel, por un delito contra la Hacienda Pública al no tributar 592.557 euros de IRPF en 2007. A juicio del magistrado tanto las pruebas aportadas como las declaraciones de testigos en el juicio, celebrado hace un mes, siembran "dudas" y, por tanto, no pueden demostrar que Borja Thyssen fuera en 2007 residente en España al encontrarse más de 183 días en territorio nacional, un periodo que haría que adquiera la condición de residente. "Para emitir una condena penal es preciso que los hechos en que se sustenta la autoría que se imputa al acusado sea una realidad asentada en pruebas que de manera inequívoca acrediten esos extremos. No basta la simple sospecha, la suposición y menos aún la intuición del juez", defiende el magistrado.

Según el fiscal, Borja Thyssen fingió vivir en Andorra para no tener que tributar a la Hacienda Española el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) en 2007 correspondiente al 1,4 millones de euros que percibió por la venta de exclusivas y reportajes a una revista. El Ministerio Público sostenía que para eludir la tributación fingió que vivía en Andorra pese a pasar en España más de medio año. En el juicio, Borja Thyssen aseguró que no tenía por qué hacer la declaración de la renta, ya que entonces su residencia habitual era Andorra. En esta línea declararon dos inspectores de Hacienda y una responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que explicaron que el acusado abrió una cuenta bancaria en Andorra a través de la cual cobró los reportajes para Hola.

Borja Thyssen tiene otra causa similar pendiente de que se fije la fecha para la celebración del juicio. La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales tres años de prisión para él y su esposa, Blanca Cuesta, por defraudar supuestamente a Hacienda 336.417 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.