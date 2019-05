Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, de 55 y 44 años respectivamente, son el ejemplo perfecto de que a algunos hombres el paso del tiempo no hace más que favorecerles y volverles más atractivos. Hubo esperas, suspiros y, por último, gritos. Érase una vez en... Hollywood, de Quentin Tarantino, era una de las películas más esperadas de Cannes, y su alfombra roja el martes por la noche antes del estreno no decepcionó. Tampoco la rueda de prensa del miércoles en el Palacio de Festivales. No en vano dos de los actores más guapos de Hollywood fueron los protagonistas.

Ambas estrellas fueron fieles al estilo que les caracteriza en ambas citas. Pitt optó por el clásico binomio blanco/negro con un esmoquin negro con grandes solapas satinadas, rematadas con un ribete grisáceo. A su llegada, completó su estilismo con las clásicas gafas de sol Ray Ban Wayfarer.

DiCaprio, por su parte, cambió el negro de su compañero por un azul oscuro a conjunto con la pajarita, con una americana con las solapas ligeramente más pequeñas y abrochada. Un duelo de estilo y elegancia que no ha tenido nada que envidiar a los diseños de las féminas sobre la red carpet.

Sonrientes y derrochando complicidad entre ellos, manifestaron que se lo habían pasado en grande trabajando juntos.

Dos solteros de oro (DiCaprio sale con la modelo de 20 años Camila Morrone, aunque no tienen aún planes de boda) que asistieron al pase de prensa del día siguiente igualmente impecables: DiCaprio más formal, con traje azul oscuro, camisa blanca y peinado impecable, mientras el ex de Angelina Jolie optó por un look más sport, con pantalón oscuro, polo marrón que dejaba ver una camiseta blanca, y una gorra azul.