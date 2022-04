Britney Spears, embarazada de su tercer hijo

Britney Spears acaba de anunciar que está embarazada de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, Sam Asghari, 12 años más joven que ella, y con el que mantiene una relación sentimental desde hace cinco años. La vida de la cantante ha cambiado mucho en los últimos meses tras obtener finalmente su libertad económica y personal el pasado noviembre tras una larga lucha legal que ha durado 13 años.

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿Qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", ha desvela la artista este martes en su cuenta de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de una imagen de unas flores y un café que poca relación tienen con el mensaje, pero que ha llenado de emoción a sus más de 40 millones de seguidores.

Este bebé se convertirá en el tercero que tenga la cantante. La autora de Baby one more time ha sido madre en dos ocasiones con su ex marido, Kevin Federline, de dos varones: Sean de 16 años, y Jayden, de 15, quienes en unos meses ejercerán de hermanos mayores.

El embarazo ha llegado solo cinco meses después de que la jueza, Brenda Penny, del Tribunal Supremo de California, fallara a su favor y el veredicto le liberara de la tutela de su padre y manager durante años, Jamie Spearse, quien logró su incapacitación en 2008 tras una depresión y una crisis personal. Aquella decisión judicial le condujo a una vida llena de limitaciones y servidumbres, como tener que usar un DIU, un dispositivo intrauteruno para evitar quedarse embarazada, así como tomar medicación y acudir a terapia al menos tres veces por semana. Esta situación tan complicada terminó por fin el pasado noviembre, cuando pudo recuperar su libertad y su patrimonio, que asciende a los 60 millones de dólares.

Los planes de Britney eran claros: poder casarse y ser madre. "El matrimonio y los hijos son una parte natural de una relación sólida llena de amor y respeto", escribió en sus redes el futuro padre, quien también aseguró que "la paternidad es algo que siempre he esperado y no lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que jamás haré".

En septiembre, Sam y Britney anunciaron que estaban comprometidos con un vídeo en Instagram. Algunos rumores apuntaban a que la pareja se habría casado en secreto en una boda junto al mar pues ya tenían adelantados numerosos preparativos y su deseo era celebrar su unión lo antes posible.

Su historia de amor

La cantante conoció al futuro padre de su hijo mientras ambos trabajaban. Sam -diminutivo de Hesam-Asghari, es iraní, dejó su país en 2006 para trasladarse a Estados Unidos, lugar en el que conoció a Britney. Fue durante la grabación de un videoclip en el que la artista participaba y él actuaba donde coincidieron.

En los descansos ambos comenzaron a hablar y fue Asghari quien dio el primer paso y le dejó una nota a Britney en la mochila. Ella no la encontró hasta cinco meses después, pero enseguida llamó al joven e iniciaron una relación que los ha convertido ahora en una pareja inseparable. Una unión que ahora se enfrenta a una nueva etapa, la de la paternidad, que a buen seguro pondrá a prueba la fortaleza de su amor.