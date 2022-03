Camilla conoce a Camilla

Camilla de Cornualles ha conocido a la actriz que la interpreta en la serie The Crown, Emerald Fennell, ganadora de un Oscar (y nominada otros dos), dos premios Bafta y aspirante a dos Emmy y otros dos Globos de Oro por otros papeles. Aunque el que la ha dado a conocer en todo el mundo a esta intérprete de 36 años es el de una joven Camilla Parker-Bowles en la serie de Netflix.

Sólo apareció en en siete capítulos, en las temporadas tercera y cuarta, pero su interpretación y su papel como primero novia y después amante de un recién casado príncipe Carlos cosechó críticas muy positivas. Ahora, cuando hace año y medio que se estrenó la última tanda de capítulos de la serie y ya se espera su quinta entrega -en la que ya no participa ella-, para el próximo otoño, Camilla real y Camilla en televisión se han visto en persona, e incluso intercambiado unos minutos de charla.

El encuentro tuvo como escenario Clarence House, la residencia donde Camilla vive junto al que es su marido desde hace casi 16 años, Carlos de Inglaterra. La hoy duquesa de Cornualles recibió a mujeres de distintos ámbitos el martes 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre ellas, además de Fennell, se encontraban la cantante Melanie Brown, de las Spice Girls; la diputada y número dos del partido laborista en la oposición, Angela Rayner; las remeras Kat Cordiner, Abby Johnston y Charlotte Irving, parte del equipo que logró cruzar de La Gomera a Antigua en solo 42 días (superando en siete días el antiguo récord); y también Inna Prystaiko, la esposa del embajador de Ucrania en el Reino Unido, a la que se vio muy emocionada durante su charla con la futura reina de Inglaterra.

Aunque una de las imágenes más curiosas y esperadas de la jornada era la de las dos Camillas juntas: la treintañera de la ficción y la auténtica, hoy duquesa, de 74 años. Nunca se ha sabido si la familia real británica, o al menos algunos de sus miembros, han visto la serie, pero la esposa de Carlos de Inglaterra parecía encantada de saludar a la actriz. De hecho, bromeó con ello: "Resulta tranquilizador saber que, si me cayera en algún momento, mi alter ego en la ficción estaría aquí para sustituirme", comentó, según ha recogido el diario The Telegraph.

En un momento del evento, Emerald Fennell habló con un grupo de periodistas congregados allí, y explicó que había sido "una absoluta delicia" conocer a la mujer a la que llevó a la pantalla. "Estaba nerviosa por si me arrojaban desde una torre, pero hasta el momento todo ha ido muy bien", bromeó. "Ella ha estado en el ojo público durante mucho tiempo y siempre ha sabido cómo capearlo con gracia y sentido del humor". Además, no quiso desvelar demasiado acerca de lo que habían hablado. "¿Sabes? Voy a ser muy discreta, porque si algo he aprendido es que abrir la boca hunde barcos", manifestó.