Can Yaman: ¿quién es ese hombre?

Mediaset ha recuperado el fenómeno fan de las telenovelas con la visita del actor turco Can Yaman. El intérprete, que a muchos no sonará por su nombre, es conocido por sus papeles en Erkenci Kus (Pájaro soñador, que ha emitido en España el canal Divinity) y Dolunay (Luna llena). La joven estrella, a sus 30 años, se ha convertido en uno de los rostros televisivos más conocidos a nivel internacional entre los amantes de la telenovela. Gritos, lágrimas, teléfonos al aire, intentonas por tocar al artista e, incluso, algún tirón de pelo protagonizaron su llegada a Madrid el domingo. Y sigue desatando la locura en esta visita organizada por Mediaset a nuestro país. Un auténtico baño de multitudes que está dejando perplejos a todos, incluido el propio actor.

Su atractivo, su cuerpo apolíneo y su tosca apariencia recuerdan a Burt Lancaster en sus buenos tiempos. Sin duda tienen que ver –y mucho– en su reciente popularidad. Perplejo con el multitudinario recibimiento, el propio Can Yaman regaló en el aeropuerto de Madrid su mejor sonrisa y algunos autógrafos y fotos a sus fans. A pesar de su simpatía, la situación se volvió casi incontrolable y el actor tuvo que ser escoltado por la policía hasta llegar al coche.

Con todo, la estrella turca se disculpó en las redes por no poder atender a sus fans y les agradeció su calurosa bienvenida: "Muchas gracias Madrid, esto es realmente una locura, una gran multitud en el aeropuerto. La policía lo pasó fatal, se pusieron muy nerviosos intentando ayudarme, de lo contrario les hubiera abrazado a todos, lo siento por la interrupción".

Luciendo cuerpazo y pelazo, el que fuera abogado y modelo apostó por sus dotes como interprete, consiguiendo en 2014 un papel que no trascendió. Sin embargo, en 2017 fue el elegido para protagonizar al adinerado hombre de negocios de Dolunay; y fue cuestión de tiempo que todas las producciones quisiesen entre su reparto al que, sin duda, es uno de los hombres más guapos de Turquía. Ahora, gracias a Erkenci Kus: Pájaro soñador, ha logrado dar el salto definitivo y posicionarse como uno de los galanes de telenovela que pasará a la historia. Eso sí, habrá que esperar para saber si tiene un nuevo papel en un futuro serial, pues Divinity ofreció hace un mes el último capítulo en el que (y no es un spoiler, porque se veía venir) Can y Sanem acaban juntos. Entretanto, Yaman estará el viernes en Volverte a ver, el programa presentado por Carlos Sobera en Telecinco.