Canciones para plantar cara al encierro

Cincuenta artistas, entre cantantes y músicos, han unido sus voces y su talento para hacer una versión del que se ha convertido ya en el himno contra el coronavirus, Resistiré, para mandar a todos un mensaje de esperanza, optimismo y energía frente al la crisis sanitaria, y recaudar fondos destinados a las personas afectadas por esta enfermedad.

Si hay una palabra que nos está uniendo a todos estas semanas tan duras e inciertas que estamos viviendo en la lucha contra esta pandemia es Resistiré, un vocablo que dota de sentido este momento a través de la música con la famosa canción del Dúo Dinámico. En las redes sociales circulan desde hace días numerosas versiones de este tema realizadas por personas anónimas que quieren aportar su granito de arena para levantar los ánimos en el convencimiento de que al final venceremos; Resistiré se ha convertido en el lema de todos los españoles contra el covid-19.

A la canción del Dúo Dinámico y a todas las interpretaciones caseras se une ahora una nueva versión de Resistiré promovida por Cadena 100, bajo la producción de Pablo Cebrián, que han creado medio centenar de artistas españoles uniendo sus voces desde sus respectivas casas, una canción mucho más actual, adaptada al momento y más rockera, que han bautizado como Resistiré 2020.

Los músicos que han participado en este himno contra el terrible virus son Álex Ubago, Álvaro Soler, Andrés (Dvicio), Andrés Suárez, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Ele, Georgina, India Martínez, Iván (Efecto Pasillo), José Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar, Susana (Efecto Mariposa) y Vanesa Martín.

El objetivo del tema es mandarnos un mensaje de esperanza, optimismo y energía frente al confinamiento y la situación actual, pero más importante aún es que los beneficios que consigan gracias a él van a ser destinados a Cáritas para ayudar a las víctimas del coronavirus.

Esta iniciativa es la única conjunta y la más reciente, aunque existen otras de artistas a título personal. Es el caso de Vanesa Martín con Un canto a la vida, tema inédito que la cantante malagueña estrenó el pasado lunes en streaming en Instagram. Un homenaje a los héroes sanitarios y a los afectados cuyos beneficios que se obtengan de las compras, descargas, visualizaciones y demás vías se destinarán a Cruz Roja en el marco de la campaña #NuestraMejorVictoria.

Jorge Drexler, por su parte, ha compuesto una canción de amor en tiempos de confinamiento y de conciertos anulados. Titulada Codo con codo, el uruguayo recomienda "Mantener a distancias largas, tu amor a distancias cortas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @santibalmeslesbiano el 15 Mar, 2020 a las 10:54 PDT

Más divertida es la nueva de Santi Balmes, solista de Love Of Lesbian, quien versiona So Far Away de Dire Straits cambiando la letra y diciendo que se compró un "sofá de rey" para él (#sofadereypamí) antes de confinarse.

Desde 2017, Bono no lanzaba ningún tema nuevo. Pero el músico irlandés, siempre comprometido con causas diversas, sorprendió a sus fans con Let Your Love Be Known, que dedicó a "los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea", y en la que afirma "sí, no te conozco, pero no pienses que no me importas".

El líder de Los Secretos, Álvaro Urquijo, ha creado una "canción online" con los otros miembros del grupo versionando su mítica canción Pero a tu lado. Urquijo, gorra hacia atrás, ha explicado que cada uno toca o canta su parte, se envían los vídeos vía mail y se mezclan para tener un clip completo. "Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado", reza la original, letra que hoy más que nunca cobra especial sentido.

Desde su casa de Madrid, la cantante Zahara también ha compartido su propia versión de una canción de Kiko Veneno, Echo de menos. "Dentro de la tristeza (y desesperación) que ha supuesto ha sido precioso ver cómo se ha creado esta sinergia generosa y solidaria donde cada uno está intentando aportar desde su casa lo que puede", explicaba Zahara, que promete publicar más melodías en los próximos días.

Alejandro Sanz, tras su concierto a través de las redes, también estrenó El mundo fuera, un tema "improvisado" creada desde el encierro de su casa. "Yo me siento solo por sólo un instante, pero sé que cuando pase todo esto, tú y yo volveremos a ser como éramos antes...", dice.

La nota de humor, muy necesaria también, la pone el cantante Dioni Martín, cincuenta por ciento del conocido grupo Camela, quien ha tuneado su clásico Escúchame, compréndelo con una letra coronavírica: "Escúchame, compréndelo, quédate en casa por favor, lava las manos con jabón, por si me sales al balcón". En la misma línea, su otra mitad, Ángeles Muñoz, le contestó virtualmente con otra versión de Cuando zarpa el amor: "Estaremos mejor si desde casa sales solo al balcón para aplaudir y respetarnos con amor".