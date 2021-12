El repertorio musical navideño imprescindible, según Raphael

Raphael ha elaborado personalmente una playlist de sus canciones de Navidad imprescindibles para Apple Music. Esta variada selección está formada por temas clásicos y otros más recientes de artistas tan diferentes como La Niña de los Peines, The Jackson Five, Mariah Carey o Frank Sinatra, entre muchos otros. Tampoco podía faltar el famoso El Tamborilero, un clásico del cantante de Linares que no puede faltar en estas fiestas.

La versión oficial más antigua del origen de El Tamborilero se remonta a 1941, cuando en Missouri la pianista Katherine Kennicott Davis transcribe un antiguo manuscrito checo, adaptándolo libremente al inglés, firmando bajo el pseudónimo de C. R. W. Robertson, la pianista titula la canción como Carol of the Drum (Villancico del tambor). El villancico ha pasado a formar parte del repertorio clásico navideño de numerosos países occidentales, entre sus versiones más célebres destacan la de la Familia Trapp, en 1955, y, en España y Latinoamérica, la de Raphael, interpretada por primera vez en un programa de televisión peruano en 1967. A partir de aquí, el nombre propio que acompaña inevitablemente al tema, lleva décadas siendo el de Raphael.

Bajo el título La Navidad de Raphael, en este listado, compuesto por 26 canciones en total, aparecen también This Christmas, de José James; O Holy Night, de Celine Dion; Adeste Fideles de Rocío Jurado; El burrito de Belén de Juanes; Here Comes Santa Claus, de Elvis Presley; Mi canción de Navidad de Marisol; el villancico La Virgen María interpretado por Camarón de La Isla; Un año más, de Mecano; o Nana de Jerez, de Antonio Molina.

Una selección nacional e internacional que abarca todo tipo de géneros y gustos, para pasar las navidades con música.