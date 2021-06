Candela Peña denuncia que fue acosada sexualmente a plena luz del día

Candela Peña siempre se ha caracterizado por no morderse la lengua. Feminista, activista, luchadora y madre soltera, la actriz de la serie Hierro sufrió acoso sexual por parte de un desconocido mientras practicaba deporte a plena luz del día.

"Tras perseguirme un hombre robusto de 1,80, camiseta blanca, riñonera, pelo canoso, barriga y pantalón corto oscuro; y tras girarme en varias ocasiones, me ha esperado a mi vuelta entre matojos masturbándose. Y lo peor es que tras empezar a correr sabía que no tenía escapatoria... si no es por los chicos en bici, no sé... Y la del 112 diciéndome que no era concreta... correr por senderos de bici que van a dar a la Casa de Campo...", contó en su stories de Instagram la ganadora de tres premios Goya y actual colaboradora del programa La Resistencia, de Movistar+, quien se encontraba haciendo footing a las tres y media de la tarde. Junto a su estremecedor relato, una foto en la que se vislumbra su cara de pánico.

La intérprete, de 47 años, confesó recientemente las amenazas que había recibido contra ella y su hijo menor de edad, motivo por el cual había interpuesto una denuncia por ciberacoso en una comisaría de Madrid. Peña lleva bastante tiempo, al parecer, sufriendo esta situación y pidió "socorro" a las autoridades ante las amenazas de muerte contra ella y su hijo Román.