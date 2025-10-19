Los Caños: 20 años pensando en aquella niña que quería ser feliz

Kiko, Juande y Javi, los componentes de Los Caños, no se imaginaban recibir tanto cariño tras dos décadas de ausencia. El éxito de los conciertos en Icónica Sevilla, Música del Mar Cádiz y Selvatic Fest de Málaga tendrán que refrendarlo en sus próximas fechas: 8 de noviembre en Granada (Sala Industrial Copera), 15 de noviembre en Córdoba (Plaza de Toros), 27 de noviembre en Valencia (Palau Alameda) y el 4 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

–Este miércoles 22 de octubre vais a recibir un galardón en la undécima edición de los Premios Radiolé. ¿Qué significa para vosotros este reconocimiento? –Kiko: Es una alegría muy grande, recibir un premio siempre es bonito y más cuando se reconoce a una trayectoria. Después de 20 años que nos quieran dar este premio es un detalle muy bonito y significa que hemos hecho algo bien. Radiolé, una emisora que nos está apoyando y pincha nuestra música, nos brinda este regalo.

–¿Cómo se gestó vuestro regreso a los escenarios después de dos décadas? –Javi: Fue muy rápido. Kiko nos llamó a Juande y a mí. Teníamos muy claras las ideas y sobre todo muchas ganas de volver. La fecha era muy buena, 20 años después de la última vez que tocamos juntos y 25 años del lanzamiento del primer disco de Los Caños.

–20 años pensando en ti es el nombre de la gira, ¿no había mejor denominación para identificar el soñado regreso? –Kiko: Pues sí. Nosotros queríamos plasmar ese sentimiento de tener una deuda pendiente con nuestro público. Al final, en 2005, de un día para otro desaparecemos sin decir adiós. De ahí el nombre de la gira, 20 años pensando en ti, 20 años pensando en nuestro público y en las personas que nos han apoyado desde que comenzó esta aventura.

–¿Qué habéis estado haciendo durante todo este tiempo de ausencia de Los Caños? –Juande: Yo siempre he estado vinculado a la música. Sin montarme en el escenario, pero con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. –Javi: Me fui 10 años a trabajar a Suiza y ese tiempo estuve apartado de la música. Después he estado ayudando a grupos noveles, precisamente hoy mismo he reservado dos fechas a uno de estos grupos.

–Vuestro regreso al panorama musical ha llegado de la mano de una reedición de Niña piensa en ti junto a Antonio José. ¿Es el punto de partida para sacar nuevas canciones? –Kiko: Niña piensa en ti 2.0 es un homenaje a nosotros mismos y a una generación entera que ha crecido transmitiendo mucho cariño a esta canción. Es una cosa que ha venido con anillo al dedo de cara a la gira. Después de esto, se nos ha despertado el gusanillo. La idea de enlazar la gira con volver a los estudios y poner en marcha nuevas grabaciones es un proyecto que tenemos en la cabeza. Estamos deseando mostrarle al público las nuevas ideas que tenemos, antes éramos más niños, ahora hemos crecido y madurado, sin perder nuestra esencia.

–Tras actuar en Cádiz, Sevilla o Málaga, las próximas fechas son Granada, Córdoba, Valencia y Madrid, ¿Cómo afrontáis todos estos conciertos? –Juande: Con las mismas ganas del principio de la gira. –Kiko: Deseando que lleguen esas fechas. Cada concierto es un regalo.

–¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? –Juande: Intento hacer deporte, actividades en la playa, ir al cine… –Kiko: Yo ejerzo la mayoría de mi tiempo libre de padre. Me cuesta mucho dejar de lado mi trabajo. Siempre estoy dándole vueltas a la cabeza a todo lo rodea a la música. –Javi: Tengo tres hijos y el único tiempo libre que tengo es para ver la Champions League (risas).