Javier Cárdenas: abdominales sí, o no

Nunca pensó Javier Cárdenas que una foto para fardar de vacaciones en Ibiza con sus amigos en Instagram iba a servir para mofarse de él, en concreto de sus abdominales. Y es que varias publicaciones aseguran que su musculada barriga tiene truco, es decir, que ha pasado por quirófano para conseguir esa tableta. El presentador y locutor de Europa FM, que antes presentaba Hora Punta en La 1 de TVE, ha entrado al trapo y acusa a los medios en cuestión de querer desprestigiarle porque no aceptó trabajar con ellos.

"Algunos usuarios no se creyeron el six pack que lucía", decían en El Mundo. Algo que no ha gustado mucho al presentador de Levántate y Cárdenas que ha cargado contra este periódico.

"Antes, El Mundo era un diario serio. ¿El brazo también está operado? ¿Y el hombro, el pectoral? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma", afirma en la misma red social. Para el catalán, el motivo de este ataque personal está claro: "Es lo que tiene no aceptar el chantaje de coproducir programas de televisión con nadie (...) que la gente sepa por qué viene esto".

Por ahora desde el periódico El Mundo no se han pronunciado al respecto.