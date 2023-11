La carita de Nicole Kimpel cuado mira a Antonio Banderas

La cara de Nicole Kimpel es todo un poema. Un poema de amor, el que sigue viviendo cada día al lado de Antonio Banderas. El actor y su pareja viven una relación sólida, más allá de los papeles, y si alguien duda de cómo se encuentran ambos sólo basta esta foto compartida en redes donde la empresaria se derrite, literalmente, al contemplar al malagueño. El actor internacional vive en su tierra natal una segunda juventud, fomentando el proyecto que le trajo de nuevo a Málaga, el teatro Soho Caixabank y las iniciativas paralelas de formación de talentos artísticos.

Banderas lleva el nombre de Andalucía y de Málaga allá donde sea y entre sus paisanos es una persona feliz. Sin descuidar sus compromisos en Hollywood, se ha convertido en un valioso mecenas para la cultura española a través de sus sueños convertidos en realidad. En este jueves en Sevilla, en la gala de los Grammy Latinos, recibirá el premio Presidencia de la academia.

Junto a su pareja, Nicole Kimpel, también ha encontrado esa estabilidad que deseaba. Lleva ya casi diez años junto a esta empresaria inmobiliaria de origen neerlandés, formada entre Suiza y Estados Unidos. Ha encontrado el amor y el apoyo vital que necesitaba el actor.

El intérprete recibía hace una semana el premio Hombre del Año por parte de la revista Esquire, una gala celebrada en el Casino de Madrid, entre numerosos rostros famosos y con Banderas como protagonista. Y con la mirada de Kimpel embelesada con él. Antonio se cuida mucho y tras el montaje de Company, que ha sido una literal paliza en el escenario, tiene que mimarse, tal como comentaba en su reciente almuerzo entre amigos donde fue presentado como embajador de la firma Larios.

Con Kimpel forma una feliz pareja aunque ya comentaban meses atrás que no tienen previsto casarse. Con Melanie estuvo casado de 1996 a 2014, fruto de esa relación nació su adorada Stella del Carmen. Conoció a la artista estadounidense durante el rodaje de Two Much, comedia de Fernando Trueba rodada tras el Óscar de Belle Epoque en 1994. En 1987 Antonio Banderas pasó por primera vez por el altar para casarse con la actriz Ana Leza. Se divorció de ella por su relación con Griffith y en pleno momento de gran éxito tras haber irrumpido en Hollywood pocos años antes en películas como Philadelphia. Esas dos experiencias matrimoniales y sus rupturas han marcado al actor.