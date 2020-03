Carla Barber: “Era mi deber ayudar, no me podía quedar sin hacer nada”

Después de muchos insistir, Carla García Barber, logró incorporarse al equipo de santitarios que luchan contra el coronovirus en un hospital de Madrid. La médico, conocida tras proclamarseel Miss España en 2015, asegura que el motivo que le llevó a dejar a su familia en Las Palmas de Gran Canaria para combatir la pandemia fue por varios motivos, aunque se impuso, por encima de todos ellos, la necesidad de colaborar. "Me frustraba ver en la televisión todas esas llamadas de ayuda y de necesidad de personal sanitario. Mi ética y mi moral como médico no me permitían quedarme en mi casa", señala la palmense.

La ex participante de Supervivientes, en su edición de 2016, asegura que su entorno está muy preocupado por su exposicisón, de manera especial su madre "aunque al final lo ha entendido, era mi deber", subraya la modelo.

Carla, que se encuentra en estos momentos aislada en su casa de la capital realizando el seguimiento de los pacientes vía telefónica debido a los leves síntomas que padece desde mediados de semana, admite no sentir miedo por la exposición, pero sí tristeza por todo lo que ha visto. "No sólo por la gente que está falleciendo, que en otra situación y con los recursos suficientes no lo haría, sino porque también veo que aún sigue habiendo mucho inconsciente que no es capaz de tomar las medidas adecuadas", señala.

La ex candidata a Miss Universo 2015 ha estudiado en tiempo récord, ya que en su día a día se dedica a la medicina estética. "De todo se puede sacar una buena moraleja, por muy mala que sea la situación. Estoy deseando que podamos acabar con este virus y volver cuanto antes a nuestra rutina", anhela Barber.