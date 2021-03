La que fuera primera dama de Francia, Carla Bruni, ha expresado su apoyo y amor incondicional a su marido, Nicolas Sarkozy, sobre el que pesa una condena de tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias. En una entrevista concedida a Vanity Fair España también repasa la actualidad de Francia, la posible vuelta de Sarkozy a la política, su etapa como primera dama, la Familia Real Española, sus secretos familiares o el miedo a envejecer.

A finales del pasado año acompañó a Nicolas Sarkozy a una de las sesiones del juicio. En esa ocasión compartió una imagen en Instagram con el texto: "Stand by my man". Una muestra de apoyo a su marido tirando del clásico Stand by your man, de la cantante country Tammy Wynette. "A mí todavía me gusta apoyar a mi hombre… Y ¿sabes qué? Que mi hombre también lo hace. Mi hombre me cuida. Si tengo un problema, él está ahí. Todo el tiempo. Es algo mutuo", afirma.

Bruni ha desmentido una posible vuelta de Nicolas Sarkozy al plano político. "Mi marido no volverá a la política porque no quiere divorciarse. Está muy enamorado, así que tendría que cambiarme por otra. No más política, ¡se acabó!, zanja de manera tajante. De su etapa como primera dama guarda buenos recuerdos. "Fue un capítulo fantástico de mi vida. Conocí a personas excepcionales, desde gente anónima y heroica a Nelson Mandela". También tuvo palabras para la Familia Real Española. "La reina Sofía fue extremadamente cálida y amable conmigo. En cuanto a los Reyes hacen una pareja preciosa", señala. Su relación con los Macron no pasa por un buen momento. "No he hablado con ellos. Lo que sí he hecho es decirle a mi marido que llame al presidente y le dé algún consejo", revela.

La ex modelo y cantante ha confesado que lleva 17 años acudiendo a terapia. "Todavía voy de vez en cuando. La terapia no te soluciona la vida, pero te ayuda a alcanzar cierta armonía". El envejecimiento es algo que le preocupa. "Me asusta envejecer y también morir, pero no es más duro por ser una mujer bella", aclara.