Carlo Costanzia, el hijo cachas de Mar Flores

Carlo Costanzia está cumpliendo su sueño de ser actor. El hijo de Mar Flores y su primer marido, Carlo Costanzia di Costigliole, ha irrumpido en el mundo de la televisión gracias a Toy Boy, la serie de Atresmedia que a priori parecía no haber cuajado en el público cuando se emitió en abierto pero que ha logrado un éxito rotundo en Netflix, convirtiéndose en la ficción más vista de la plataforma on line en tan solo unas semanas.

En esta serie, Carlo ha sacado a la luz su lado más sexy y atrevido, hasta ahora desconocido. El intérprete encarna a Jairo, un joven que soñaba con ser bailarín pero había perdido la voz a causa de un accidente. La falta de recursos económicos le impedía formarse académicamente, y finalmente decidió expresarse por medio de la danza convirtiéndose en stripper y dedicándose a la prostitución. Un papel de lo más complejo que ha hecho que el artista se vea obligado a adquirir algunos conocimientos de lenguaje de signos y de baile: "Ha sido una experiencia increíble meterme en un personaje tan difícil. Sobre todo por la falta de habla, tener que comunicar por lenguaje de signos y sobre todo a través de expresiones faciales. La relación que tiene el personaje con sus padres, la discriminación que ha tenido por su sexualidad y porque quería ser bailarín. Ha sido complejo pero muy interesante", ha explicado el primo de Laura Matamoros en una entrevista.

El actor también habla de uno de los temas que más le incomodan. Y es que Carlo odia eso de ser conocido por ser 'hijo de', ya que él es completamente independiente y su éxito ha sido fruto de su esfuerzo: "Una cosa que odio bastante es el hecho de tener una etiqueta por otra persona. Creo que aquí cada uno somos una persona y cada uno nos forjamos un presente y un futuro. Cada uno somos responsables de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. No creo que eso se deba apoyar en nadie", se sincera. El joven admite las dificultades que le ha supuesto llevar el apellido Flores en su infancia. No obstante, a día de hoy es algo que no le importa, ya que según él, allá por los años 90 no se respetaba tanto a su madre como ahora.

En lo que se refiere al ámbito sentimental, Carlo admite estar soltero tras finalizar su relación sentimental con la bailarina Mel: "La relación ha quedado en una amistad y ya está. Cuando no pueden ser las cosas pues no son", sostiene.