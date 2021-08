"El objetivo no es tener una estrella o un Sol Repsol, sino el restaurante lleno"

Han pasado seis años desde que Carlos Maldonado se proclamó vencedor de la tercera edición de MasterChef y el talaverano se ha convertido en el gran orgullo del programa. No en vano es el primer ganador del mundo que ha obtenido una estrella Michelin con su propio restaurante, Raíces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Maldonado (@carlosmchef3)

Carlos fue socorrista, mecánico, profesor de spinning, monitor de crossfit, intento de bloguero (con sólo una entrada), bailarín de break dance, corredor de fondo y apasionado de las motos hasta que “un susto cambió mi vida”. Cuando tenía 15 años sufrió un accidente de tráfico que cambió su forma de ver la vida. En 2015 pasó de vender embutidos con su padre en un puesto ambulante a codearse con los mejores chefs del mundo.

-También es imagen del nuevo ‘J&B Botánico’, un whisky aromatizado con mandarinas españolas. ¿Qué le gusta de esta nueva bebida espirituosa?

-J&B Botánico es la revolución del whisky, está creando la base para la revolución absoluta del whisky. A mí me gusta el whisky y opino exactamente igual que los creadores del producto: que había que darle una vuelta, hacerlo más fresco, más divertido y más de tardeo. Tiene una sonrisa tras la botella.

"Ahora soy más de ‘tardeo’, de tomar una copa después de comer. Ya tengo un hijo... (risas)"

-¿Usted es consumidor habitual de bebidas espirituosas? ¿En que momento las toma: en casa, con amigos…?

-Sí, me gustan. Ya tengo un hijo, así que se me complican las noches (risas)... ahora soy más de tardeo, de tomar una copa después de comer los amigos.

-¿Qué papel tienen las bebidas espirituosas con respecto a la gastronomía?

-Son muy importantes en las propuestas gastronómicas porque todo sabe mejor con un buen vino o un buen whisky. Es la guarnición líquida de un plato. Aunque el vino prima en los restaurantes, poco a poco se van introduciendo nuevos maridajes más transgresores, como puede ser la coctelería.

-Hace unos días tuvo que cerrar ‘Raíces’ al contraer el covid-19. ¿Cómo llevó ese tiempo apartado del trabajo? ¿Qué aprovechó para hacer esos días? ¿Cómo se encuentra… ya repuesto?

-Fue una faena la verdad. Después de todo lo que ha llovido, cuando ya íbamos levantando cabeza de nuevo volvemos a caer. Se contagió parte de mi equipo, y yo también. Tuvimos que cerrar unos 20 días. Pasé el mayor tiempo posible con mi familia, que también estuvieron confinados. Pero ya todo bien...

-En el último ‘Masterchef’ le vimos metido en faena en su restaurante. ¿Cómo fue su regreso?

-La grabación en Talavera fue magnífica, me encantó. Pepe, Jordi y Samy (el jurado) fueron encantadores, todo el equipo de MasterChef... ¡gigantes! Me sentí como en casa y estoy deseando que vuelvan.

-¿Sigue teniendo contacto con sus compañeros de la tercera edición?

-Sí, sigo hablando con ellos, compartiendo historias, recetas y vivencias.

-’Raíces’ tiene una estrella Michelin y un Sol Repsol ¿Se esperaba que le llegaran tan pronto estos reconocimientos?

-Bueno, el fin no es tener una estrella o un Sol Repsol, el fin es tener el restaurante lleno todos los días, hacerlo rentable, que funcione, y que te sientas bien contigo mismo, eso es realmente el éxito. Las estrellas y los soles deberían ser una consecuencia del buen trabajo, del esfuerzo y el sacrificio del equipo.

-En ‘Masterchef’ habló de la apertura de su nuevo negocio, ‘El Círculo’, en Talavera. ¿Cómo va? ¿Cree que la idea de lanzarse a esta cocina, hamburguesas y carnes, es más popular que la alta gastronomía?

-Sí, bueno, es un concepto diferente a Raíces, más dinámico y rompedor. Podría adaptarse a cualquier ciudad, por eso creo que tiene mucho potencial. En el futuro nos gustaría lanzarlo en Madrid y otros puntos estratégicos.

"Lo que hacemos en 'Raíces' no es alta cocina sino una exposición gastronómica”

-¿Opina como Dani García, por ejemplo, que no hay que quedarse en la alta cocina, que hay que evolucionar?

-Lo que hacemos en Raíces yo personalmente no lo denominaría alta cocina sino una exposición gastronómica. Nuestra historia es lo que se come en nuestra mesa, nuestros avances y evolución... y eso es lo que queremos aportar. La alta cocina es maravillosa, pero todo tiene un principio y un final. Hay muchos territorios por explotar, muchos caminos que andar.

-¿Cuándo volveremos a verle en la tele? ¿No le apetecería presentar o colaborar en un programa?

-Claro que me encantaría, me encantaría tener un programa y hacer muchas cosas en el mundo audiovisual porque creo que es una plataforma magnífica, que me gusta mucho y en la que me lo paso muy bien. No descarto que me volváis a ver en la tele- Hay proyectillos, alguna que otra historia, pero no puedo dar una fecha exacta. Eso sí, ¡amenazo con volver!