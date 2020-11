En 'La casa fuerte 2' está pasando de todo

La casa fuerte 2 sube de temperatura. La convivencia ya ha deparado los primeros enfrentamientos entre los concursantes. Hay cuentas pendientes. El pasado les persigue y las rencillas brotan como las primeras flores en la primavera. Edredoning, insinuaciones, disputas familiares, broncas… Esto es La casa fuerte 2 y el espectáculo acaba de comenzar.

Con el permiso de Isa Pantoja, la pareja formada por Sandra y Tom sigue escalando peldaños, aunque no lo han tenido fácil, véase el ataque de celos de Sandra ante el posible beso que Samira intercambió con el joven francés. Finalmente, los celos dieron paso a la pasión desenfrenada. Sandra y Tom han protagonizado la primera escena subida de tono. Era de esperar que el primer edredoning del reality enredara a ambos entre las sábanas, como ya sucediera en República Dominicana. Esta pareja puede convertirse en un filón para la audiencia. En las imágenes emitidas por Telecinco se escucha a Tom preguntándole a Sandra: "¿Por qué estás tan caliente?" El resto ya se lo hemos contado.

Posteriormente, la pareja volvió a ser protagonista. Un acercamiento entre Sandra y Albert propició que la presentadora le preguntase si el deportista entraba dentro de su prototipo de chico. La concursante le contestó que en su momento se planteó acudir a Mujeres y hombres y viceversa para conquistarle.

Las disputas familiares en el clan Pantoja están mermando el concurso de Isa. La joven se encuentra en medio de un enfrentamiento familiar por la herencia de Paquirri. Con su madre o con su hermano, difícil elección, pero parece que poco a poco toma posición en la batalla. Si en la primera gala tuvo que sobreponerse a un ataque de ansiedad, en la segunda ha conocido todo lo acontecido entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja de boca de Jorge Javier Vázquez.

Tras conocer los hechos, Isa Pantoja mostró su asombro. "No me lo esperaba para nada… Lo que más me ha impactado es cuando dice que ha vendido toda su vida por ser la viuda de España. La verdad es que es una pena. Me parece todo fuera de lugar", manifestó la hija de la tonadillera.

No obstante, la situación ha cambiado cuando Jorge Javier le ha confesado que Kiko Rivera ha participado en el programa especial de Telecinco Cantora. La herencia envenenada, en el cual ha arremetido con dureza contra su madre. Recibir esa información no le ha hecho nada de gracia a la concursante que ha decidido mandarle un mensaje a su madre y no enviárselo a su hermano. Una declaración de intenciones en toda regla.

La anécdota curiosa se ha producido en un parón publicitario. Isa Pantoja ha sido pillada diciéndole a su pareja Asraf Beno que bajara un poco el tono crítico hacia su madre. "La gente entiende que una hija defiende a su madre. Acláralo luego, fuera haces lo que quieres, pero estamos en un reality". A la vuelta de publicidad Asraf había aprendido la lección. "Mi relación con la familia política está bien", declaró tras el aviso de su novia.

Otra que no ha pasado desapercibida desde el principio ha sido Mari Cielo Pajares. Ya a su entrada se destaparon imágenes de su participación en la serie erótica 7 Lives Xposed para el canal Playboy TV. Cuatro años antes de su participación en La casa fuerte 2, Mari Cielo estuvo implicada en una confidencia que salpicó a uno de los pretendientes de Mujeres y hombres y viceversa. La noticia, que fue un bombazo en el programa de citas, vinculaba a la actriz con Mark, un joven barcelonés que se dedicaba al mundo de la moda y del deporte. Antonio David Flores, como asesor del programa, fue quien preguntó al pretendiente si había mantenido una relación con Mari Cielo. El joven se limitó a afirmar que se trataba de una amiga. Pasados cuatro años aún no está claro si entre ambos hubo algo más que una simple amistad.

El paso de Samira por el reality es sinónimo de enfrentamiento. Primero con Sandra por el beso que se dio con Tom antes del concurso y después con Cristini Couto. Ambas concursantes se lanzaron sucias insinuaciones. Samira fue sutil cuando "declaró que somos mujeres muy distintas". Cristini Couto interpretó las palabras como un ataque hacia su transexualidad y le respondió aludiendo a los viajes cortos que Samira realiza a Dubai. La modelo argentina, al considerar que se le estaba acusando de ejercer la prostitución, avanzó que emprenderá acciones legales contra Cristini. Continuará...